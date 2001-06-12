» » Археологи нашли на дне Днепра старинный корабль
Раздел: Общество  
0

Археологи нашли на дне Днепра старинный корабль

Археологи нашли на дне Днепра старинный корабльОбнаружены различные артефакты.

Археологи нашли в Днепре средневековый корабль, который лежал на дне реки, передает Хроника.инфо со ссылкой на obozrevatel.com.

Находку обнаружили участники гидроархеологической экспедиции Хортицкого заповедника, сообщил в Facebook ее руководитель Дмитрий Кобалия.

Ранее, в 1990-х годах херсонские дайверы обнаружили на дне Днепра, также рядом с островом Хортица, средневековый корабль, предположительно, XVIII века.

Тогда со дна озера достали различные артефакты – посуду, пушки и предметы обихода, но сам корабль трогать не стали. Исследования начались 7 июня 2018 года и продлились до 17 июня.

Именно в ходе этих исследований на дне Днепра нашли еще один корабль, который оказался древнее первой находки – его, по словам археологов, могли построить и в XVI веке. Корабль, или скорее – лодка, имеет четыре метра в ширину и в длину – 20 метров.

Плоскодонная лодка сделана из дуба, имеет острый узкий нос, который заканчивается изящным косым штевнем. По данным археологов, нос и корма сохранились лучше.

"Обшивка крепилась встык коваными гвоздями, для чего в досках вырезались специальные треугольные пазы. Вполне вероятно, что судно построили не в ХVII, а даже в XVI веке. Такие скобы является хорошим датирующих материалом и распространены на средневековых памятниках Польши, Литвы и Германии" - отметил Кобалия.

Читайте также: Археологи нашли древнее судно, которому почти 2 тысячи лет

По мнению археологов, наличие двух настолько разных кораблей могли быть следами одного исторического события, к примеру – битвы запорожцев с турками.

Археологи нашли на дне Днепра старинный корабль
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 Теги: Корабль, Днепр

Загрузка...
загрузка...
Сегодня, 13:28 » Автор: Анна Мартынова
     258
     0

Похожие новости по теме

Во Львове нашли артефакты времен Киевской Руси Во Львове нашли артефакты времен Киевской Руси

Специалисты зафиксировали культурный слой княжеской эпохи, датированный XIII веком.

На Хортице обнаружили древнее захоронение На Хортице обнаружили древнее захоронение

Археологи наткнулись на захоронение времен Бронзового века.

Археологи нашли необычный скифский курган на Днепропетровщине Археологи нашли необычный скифский курган на Днепропетровщине

Находки могут свидетельствовать о том, что скиф имел высокий статус в своем племени.

Дайвер обнаружил уникальную находку на дне Днепра Дайвер обнаружил уникальную находку на дне Днепра

В Запорожье на дне Днепра нашли эшелон, который затопил Нестор Махно.

На Донбассе нашли остатки мамонта На Донбассе нашли остатки мамонта

Археологи будут исследовать находку.

Также советуем посмотреть


Оставьте свой комментарий

Имя:*  
E-Mail:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Введите код: *


наверх