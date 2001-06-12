Раздел: Общество
Археологи нашли на дне Днепра старинный корабль
Обнаружены различные артефакты.
Археологи нашли в Днепре средневековый корабль, который лежал на дне реки, передает Хроника.инфо со ссылкой на obozrevatel.com.
Находку обнаружили участники гидроархеологической экспедиции Хортицкого заповедника, сообщил в Facebook ее руководитель Дмитрий Кобалия.
Ранее, в 1990-х годах херсонские дайверы обнаружили на дне Днепра, также рядом с островом Хортица, средневековый корабль, предположительно, XVIII века.
Тогда со дна озера достали различные артефакты – посуду, пушки и предметы обихода, но сам корабль трогать не стали. Исследования начались 7 июня 2018 года и продлились до 17 июня.
Именно в ходе этих исследований на дне Днепра нашли еще один корабль, который оказался древнее первой находки – его, по словам археологов, могли построить и в XVI веке. Корабль, или скорее – лодка, имеет четыре метра в ширину и в длину – 20 метров.
Плоскодонная лодка сделана из дуба, имеет острый узкий нос, который заканчивается изящным косым штевнем. По данным археологов, нос и корма сохранились лучше.
"Обшивка крепилась встык коваными гвоздями, для чего в досках вырезались специальные треугольные пазы. Вполне вероятно, что судно построили не в ХVII, а даже в XVI веке. Такие скобы является хорошим датирующих материалом и распространены на средневековых памятниках Польши, Литвы и Германии" - отметил Кобалия.
Читайте также: Археологи нашли древнее судно, которому почти 2 тысячи лет
По мнению археологов, наличие двух настолько разных кораблей могли быть следами одного исторического события, к примеру – битвы запорожцев с турками.
Археологи нашли в Днепре средневековый корабль, который лежал на дне реки, передает Хроника.инфо со ссылкой на obozrevatel.com.
Находку обнаружили участники гидроархеологической экспедиции Хортицкого заповедника, сообщил в Facebook ее руководитель Дмитрий Кобалия.
Ранее, в 1990-х годах херсонские дайверы обнаружили на дне Днепра, также рядом с островом Хортица, средневековый корабль, предположительно, XVIII века.
Тогда со дна озера достали различные артефакты – посуду, пушки и предметы обихода, но сам корабль трогать не стали. Исследования начались 7 июня 2018 года и продлились до 17 июня.
Именно в ходе этих исследований на дне Днепра нашли еще один корабль, который оказался древнее первой находки – его, по словам археологов, могли построить и в XVI веке. Корабль, или скорее – лодка, имеет четыре метра в ширину и в длину – 20 метров.
Плоскодонная лодка сделана из дуба, имеет острый узкий нос, который заканчивается изящным косым штевнем. По данным археологов, нос и корма сохранились лучше.
"Обшивка крепилась встык коваными гвоздями, для чего в досках вырезались специальные треугольные пазы. Вполне вероятно, что судно построили не в ХVII, а даже в XVI веке. Такие скобы является хорошим датирующих материалом и распространены на средневековых памятниках Польши, Литвы и Германии" - отметил Кобалия.
Читайте также: Археологи нашли древнее судно, которому почти 2 тысячи лет
По мнению археологов, наличие двух настолько разных кораблей могли быть следами одного исторического события, к примеру – битвы запорожцев с турками.
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