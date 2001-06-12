В Киеве на Крещатике отметят День йоги

Фестиваль проходит уже не в первый раз.



23 июня в центре Киева отметят международный День йоги, передает



Праздничные мероприятия будут проходить с 17:00 до 22:00 на улице Крещатик.



«На Крещатике пройдет марафон, в котором не будет победителей, ведь йога это не спорт, а философия жизни», - говорится в сообщении пресс-службы КГГА.



Новички и опытные, молодые и зрелые йоги объединятся в этот день в центре столицы, чтобы почувствовать особую и теплую атмосферу во время совместной практики, которую проведет посол Индии в Украине.



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Международный День йоги - это уникальный фестиваль, грандиозный флешмоб и праздник здоровья, которое проходит ежегодно по инициативе посольства Индии в Украине.

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter 23 июня в центре Киева отметят международный День йоги, передает Хроника.инфо со ссылкой на bigkiev.com.ua Праздничные мероприятия будут проходить с 17:00 до 22:00 на улице Крещатик.«На Крещатике пройдет марафон, в котором не будет победителей, ведь йога это не спорт, а философия жизни», - говорится в сообщении пресс-службы КГГА.Новички и опытные, молодые и зрелые йоги объединятся в этот день в центре столицы, чтобы почувствовать особую и теплую атмосферу во время совместной практики, которую проведет посол Индии в Украине.Международный День йоги - это уникальный фестиваль, грандиозный флешмоб и праздник здоровья, которое проходит ежегодно по инициативе посольства Индии в Украине.



