Раздел: Общество
В Киеве на Крещатике отметят День йоги
Фестиваль проходит уже не в первый раз.
23 июня в центре Киева отметят международный День йоги, передает Хроника.инфо со ссылкой на bigkiev.com.ua.
Праздничные мероприятия будут проходить с 17:00 до 22:00 на улице Крещатик.
«На Крещатике пройдет марафон, в котором не будет победителей, ведь йога это не спорт, а философия жизни», - говорится в сообщении пресс-службы КГГА.
Новички и опытные, молодые и зрелые йоги объединятся в этот день в центре столицы, чтобы почувствовать особую и теплую атмосферу во время совместной практики, которую проведет посол Индии в Украине.
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Международный День йоги - это уникальный фестиваль, грандиозный флешмоб и праздник здоровья, которое проходит ежегодно по инициативе посольства Индии в Украине.
23 июня в центре Киева отметят международный День йоги, передает Хроника.инфо со ссылкой на bigkiev.com.ua.
Праздничные мероприятия будут проходить с 17:00 до 22:00 на улице Крещатик.
«На Крещатике пройдет марафон, в котором не будет победителей, ведь йога это не спорт, а философия жизни», - говорится в сообщении пресс-службы КГГА.
Новички и опытные, молодые и зрелые йоги объединятся в этот день в центре столицы, чтобы почувствовать особую и теплую атмосферу во время совместной практики, которую проведет посол Индии в Украине.
Читайте также: В Киеве пройдет масштабная ярмарка "Handmade Контракты"
Международный День йоги - это уникальный фестиваль, грандиозный флешмоб и праздник здоровья, которое проходит ежегодно по инициативе посольства Индии в Украине.
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