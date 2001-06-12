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Раздел: Общество  
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В Киеве на Крещатике отметят День йоги

В Киеве на Крещатике отметят День йогиФестиваль проходит уже не в первый раз.

23 июня в центре Киева отметят международный День йоги, передает Хроника.инфо со ссылкой на bigkiev.com.ua.

Праздничные мероприятия будут проходить с 17:00 до 22:00 на улице Крещатик.

«На Крещатике пройдет марафон, в котором не будет победителей, ведь йога это не спорт, а философия жизни», - говорится в сообщении пресс-службы КГГА.

Новички и опытные, молодые и зрелые йоги объединятся в этот день в центре столицы, чтобы почувствовать особую и теплую атмосферу во время совместной практики, которую проведет посол Индии в Украине.

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Международный День йоги - это уникальный фестиваль, грандиозный флешмоб и праздник здоровья, которое проходит ежегодно по инициативе посольства Индии в Украине.
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 Теги: Киев, Крещатик

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Сегодня, 14:32 » Автор: Анна Мартынова
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