В Голосеевском районе на неопределенный срок закроют одну из улиц

Будут проводить ремонт.



В столице, с 19 июня движение по улице Генерала Родимцева в Голосеевском районе будет частично закрыто, передает



«В связи с выполнением работ по капитальному ремонту ул. Генерала Родимцева движение транспорта на участке от ул. Героев Обороны до ул. Полковника Затевахина будет закрыто. Объезд участка будет осуществляться по Сельскохозяйственном переулке», - говорится в сообщении.



Коммунальная корпорация «Киевавтодор» просит водителей с пониманием отнестись к временным неудобствам, связанным с выполнением ремонтных работ.



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Напомним, сегодня вечером, 18 июня, в столице по ул. Паньковской в Голосеевском районе частично ограничат движение автотранспорта.

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter В столице, с 19 июня движение по улице Генерала Родимцева в Голосеевском районе будет частично закрыто, передает Хроника.инфо со ссылкой на Комментарии «В связи с выполнением работ по капитальному ремонту ул. Генерала Родимцева движение транспорта на участке от ул. Героев Обороны до ул. Полковника Затевахина будет закрыто. Объезд участка будет осуществляться по Сельскохозяйственном переулке», - говорится в сообщении.Коммунальная корпорация «Киевавтодор» просит водителей с пониманием отнестись к временным неудобствам, связанным с выполнением ремонтных работ.Напомним, сегодня вечером, 18 июня, в столице по ул. Паньковской в Голосеевском районе частично ограничат движение автотранспорта.



