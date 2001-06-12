Раздел: Общество
В Голосеевском районе на неопределенный срок закроют одну из улиц
Будут проводить ремонт.
В столице, с 19 июня движение по улице Генерала Родимцева в Голосеевском районе будет частично закрыто, передает Хроника.инфо со ссылкой на Комментарии.
«В связи с выполнением работ по капитальному ремонту ул. Генерала Родимцева движение транспорта на участке от ул. Героев Обороны до ул. Полковника Затевахина будет закрыто. Объезд участка будет осуществляться по Сельскохозяйственном переулке», - говорится в сообщении.
Коммунальная корпорация «Киевавтодор» просит водителей с пониманием отнестись к временным неудобствам, связанным с выполнением ремонтных работ.
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Напомним, сегодня вечером, 18 июня, в столице по ул. Паньковской в Голосеевском районе частично ограничат движение автотранспорта.
В столице, с 19 июня движение по улице Генерала Родимцева в Голосеевском районе будет частично закрыто, передает Хроника.инфо со ссылкой на Комментарии.
«В связи с выполнением работ по капитальному ремонту ул. Генерала Родимцева движение транспорта на участке от ул. Героев Обороны до ул. Полковника Затевахина будет закрыто. Объезд участка будет осуществляться по Сельскохозяйственном переулке», - говорится в сообщении.
Коммунальная корпорация «Киевавтодор» просит водителей с пониманием отнестись к временным неудобствам, связанным с выполнением ремонтных работ.
Читайте также: Назван лучший продукт для профилактики сахарного диабета
Напомним, сегодня вечером, 18 июня, в столице по ул. Паньковской в Голосеевском районе частично ограничат движение автотранспорта.
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