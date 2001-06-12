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Раздел: Общество  
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В Голосеевском районе на неопределенный срок закроют одну из улиц

В Голосеевском районе на неопределенный срок закроют одну из улицБудут проводить ремонт.

В столице, с 19 июня движение по улице Генерала Родимцева в Голосеевском районе будет частично закрыто, передает Хроника.инфо со ссылкой на Комментарии.

«В связи с выполнением работ по капитальному ремонту ул. Генерала Родимцева движение транспорта на участке от ул. Героев Обороны до ул. Полковника Затевахина будет закрыто. Объезд участка будет осуществляться по Сельскохозяйственном переулке», - говорится в сообщении.

Коммунальная корпорация «Киевавтодор» просит водителей с пониманием отнестись к временным неудобствам, связанным с выполнением ремонтных работ.

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Напомним, сегодня вечером, 18 июня, в столице по ул. Паньковской в Голосеевском районе частично ограничат движение автотранспорта.
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 Теги: Киев, улица

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Сегодня, 16:16 » Автор: Анна Мартынова
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