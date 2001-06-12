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Раздел: Общество  
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В Киеве пройдет международный фестиваль искусства

В Киеве пройдет международный фестиваль искусстваФестиваль продлится до 15 июля.

В четверг, 21 июня, на Михайловской площади пройдет V Международный фестиваль искусств Anne de Kyiv Fes, передает Хроника.инфо со ссылкой на Комментарии.

«Данный фестиваль начинает большую серию театрально-исторических исследований, цель которых - продвижение героев истории Украины-Руси, которые наглядно демонстрируют неразрывную связь Украины с Европой и миром», - говорится в сообщении.

Отмечается, что первым в большой серии перформансов станет спектакль "Эдигна. Дочь Анны Киевской и Генриха I, начало славного Служения".

На этот раз в фокусе внимания чествование европейского исторического наследия Украины, а также тематика гендерного равенства и, в частности, роли женщины в обществе в исторической перспективе.

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Жителей и гостей столицы приглашают присоединиться к мероприятию и узнать больше о невероятной и малоизвестной жизни внуки Великого князя Киевского Ярослава Мудрого.

Время и место: Михайловская площадь 1, внутренний двор МИД, начало в 20.00.
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 Теги: Киев, фестиваль

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Сегодня, 16:45 » Автор: Анна Мартынова
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