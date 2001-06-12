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Раздел: Общество  
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На киевской Оболони откроют новые скверы

На киевской Оболони откроют новые скверыПоявится две зеленые зоны.

На Оболони (микрорайон 11), в мае появилась новая аллея, обустройства которой местные жители добивались уже около двух лет. Сегодня там уже выполнена пешеходная часть, установлены лавочки. В ближайшем времени район пополнится еще двумя зелеными зонами, передает Хроника.инфо со ссылкой на kievtime.com.

Об этом стало известно из сообщения депутата Киевсовета Владислава Михайленко на его странице в facebook.

“Новая аллея в 11 микрорайоне! Выглядит неплохо, но вопросов еще очень много: озеленение, незаконная парковка, ларьки вдоль аллеи, стихийная торговля, не вывезен строительный мусор. Реконструкция ещё не закончена. Работаем дальше”, – написал депутат Михайленко.

По его словам, решение Киевсовета о создании аллеи было принято еще в 2016 году. В прошлом году были предусмотрены средства на обустройство аллеи и осенью начаты работы. До холодов их закончить не успели, поэтому они продолжились с апреля этого года.

“Там уже выполнена пешеходная часть, установлены лавочки. Остается нерешенным вопросом со средствами ограничения парковки. В места, куда недобросовестные водители продолжают парковать автомобили, будут установлены либо полусферы, либо ограждение. Также нерешенным остается вопрос со стихийной торговлей, которая расположена на части аллеи. Ее планируется перенести на специально обустроенные торговые ряды. Кроме того, будут заменены столбы освещения, те, которые в хорошем состоянии, будут реконструированы. После этого будет проведено озеленение и аллея готова”, – прокомментировал депутат.

По его словам, разбить аллею требовали жители района.

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“Больше двух лет назад мы проводили общественные слушания относительно того, что делать с этой аллей. Почти единогласно они поддержали идею создания сквера, сделать аллею пешеходной. Она не ремонтировалась примерно с 80-х годов и была в ужасном состоянии, а это центральная пешеходная дорога всего микрорайона. В 11 микрорайоне обустраивается еще один сквер, на улице Северной 30. Это место, где планировалась скандальная застройка. По инициативе жителей района совместно было подготовлено и вынесено на сессию Киевсовета решение о запрете стройки, расторжении договора аренды и придании участку статуса сквера. Сейчас там уже установлена детская площадка, лавочки, пешеходные дорожки, будет также установлена спортивная площадка. После этого будет проведено комплексное озеленение. В ближайшее время работы будут закончены”, – добавил Владислав Михайленко.
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 Теги: Киев, Оболонь

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Сегодня, 18:02 » Автор: Анна Мартынова
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