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В Киеве два трамвая изменят свою работу

В Киеве два трамвая изменят свою работуИзменения связаны с выполнением строительных работ.

В Киеве на пять ночей подряд изменят работу трамвайные маршруты №28 и №33К. Это связано с заменой трамвайного узла на улице Гната Хоткевича.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на informator.ua.

В ночь на 18, 19, 20, 21 и 22 июня запланированы изменения в работе трамваев №28 и №33К. Заезды и выезды вагонных составов будут корректироваться. Об это Информатор узнал из сообщения КП «Київпастранс».

Последние отправления трамваев №28 в рейс по маршруту:

от улицы Милославская отправление в 23:08;
от станции метро Лесная отправление в 22:32.
Последние отправления трамваев №33К в рейс по маршруту:

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от улицы Александра Сабурова отправление в 23:33;
от улицы Павла Усенко отправление в 22:59.
Напомним, что в Киеве с 16 июня больше чем на месяц остановлено движение троллейбусного маршрута №11. Изменения связаны с выполнением строительных работ по улице Академика Заболотного, на участке от Одесской площади до улицы Метрологической.
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 Теги: Киев, трамвай

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Сегодня, 20:58 » Автор: Едгар Букмирза
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