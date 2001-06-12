В Киеве два трамвая изменят свою работу

Изменения связаны с выполнением строительных работ.



В Киеве на пять ночей подряд изменят работу трамвайные маршруты №28 и №33К. Это связано с заменой трамвайного узла на улице Гната Хоткевича.



Об этом пишет



В ночь на 18, 19, 20, 21 и 22 июня запланированы изменения в работе трамваев №28 и №33К. Заезды и выезды вагонных составов будут корректироваться. Об это Информатор узнал из сообщения КП «Київпастранс».



Последние отправления трамваев №28 в рейс по маршруту:



от улицы Милославская отправление в 23:08;

от станции метро Лесная отправление в 22:32.

Последние отправления трамваев №33К в рейс по маршруту:



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от улицы Александра Сабурова отправление в 23:33;

от улицы Павла Усенко отправление в 22:59.

Напомним, что в Киеве с 16 июня больше чем на месяц остановлено движение троллейбусного маршрута №11. Изменения связаны с выполнением строительных работ по улице Академика Заболотного, на участке от Одесской площади до улицы Метрологической. Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter В Киеве на пять ночей подряд изменят работу трамвайные маршруты №28 и №33К. Это связано с заменой трамвайного узла на улице Гната Хоткевича.Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на informator.ua В ночь на 18, 19, 20, 21 и 22 июня запланированы изменения в работе трамваев №28 и №33К. Заезды и выезды вагонных составов будут корректироваться. Об это Информатор узнал из сообщения КП «Київпастранс».Последние отправления трамваев №28 в рейс по маршруту:от улицы Милославская отправление в 23:08;от станции метро Лесная отправление в 22:32.Последние отправления трамваев №33К в рейс по маршруту:от улицы Александра Сабурова отправление в 23:33;от улицы Павла Усенко отправление в 22:59.Напомним, что в Киеве с 16 июня больше чем на месяц остановлено движение троллейбусного маршрута №11. Изменения связаны с выполнением строительных работ по улице Академика Заболотного, на участке от Одесской площади до улицы Метрологической.



