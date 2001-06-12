Раздел: Общество
В Киеве два трамвая изменят свою работу
Изменения связаны с выполнением строительных работ.
В Киеве на пять ночей подряд изменят работу трамвайные маршруты №28 и №33К. Это связано с заменой трамвайного узла на улице Гната Хоткевича.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на informator.ua.
В ночь на 18, 19, 20, 21 и 22 июня запланированы изменения в работе трамваев №28 и №33К. Заезды и выезды вагонных составов будут корректироваться. Об это Информатор узнал из сообщения КП «Київпастранс».
Последние отправления трамваев №28 в рейс по маршруту:
от улицы Милославская отправление в 23:08;
от станции метро Лесная отправление в 22:32.
Последние отправления трамваев №33К в рейс по маршруту:
Читайте также: Ярмарки в Киеве: на Троещине изменят работу транспорта
от улицы Александра Сабурова отправление в 23:33;
от улицы Павла Усенко отправление в 22:59.
Напомним, что в Киеве с 16 июня больше чем на месяц остановлено движение троллейбусного маршрута №11. Изменения связаны с выполнением строительных работ по улице Академика Заболотного, на участке от Одесской площади до улицы Метрологической.
В Киеве на пять ночей подряд изменят работу трамвайные маршруты №28 и №33К. Это связано с заменой трамвайного узла на улице Гната Хоткевича.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на informator.ua.
В ночь на 18, 19, 20, 21 и 22 июня запланированы изменения в работе трамваев №28 и №33К. Заезды и выезды вагонных составов будут корректироваться. Об это Информатор узнал из сообщения КП «Київпастранс».
Последние отправления трамваев №28 в рейс по маршруту:
от улицы Милославская отправление в 23:08;
от станции метро Лесная отправление в 22:32.
Последние отправления трамваев №33К в рейс по маршруту:
Читайте также: Ярмарки в Киеве: на Троещине изменят работу транспорта
от улицы Александра Сабурова отправление в 23:33;
от улицы Павла Усенко отправление в 22:59.
Напомним, что в Киеве с 16 июня больше чем на месяц остановлено движение троллейбусного маршрута №11. Изменения связаны с выполнением строительных работ по улице Академика Заболотного, на участке от Одесской площади до улицы Метрологической.
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