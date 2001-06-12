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Раздел: Общество  
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Минрегион разрешит размещать школы в жилых домах

Минрегион разрешит размещать школы в жилых домахМинистерство регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Украины обновляет государственные строительные нормы, в частности, рассматривает возможность введения новой смены - проектирование небольших школ I-й степени (начальных школ, 1-4 классы), встроенных в первые этажи жилых домов.

Об этом сообщили в пресс -службе Минрегиона, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Newsline.

В новых ДБН по градостроительству и детсадов есть возможность проектировать небольшие дошкольные учреждения, встроенные или встроенно-пристроенные в жилые дома.

Это изменение инициована за большого дефицита детсадов, особенно в центральных районах крупных городов, где не всегда есть достаточно места, чтобы разместить отдельное заведение.

По тем же причинам сейчас рассматривается возможность проектировать по аналогичному принципу и небольшие школы I-й степени - это начальные школы, 1-4 классы. Ведь сегодня около 50% городских школ является переполненными. Дети учатся по 35-40 учеников в классе или в несколько смен.

Напомним, около половины жилого фонда в Украине – старое жилье, заявил замминистра регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Украины Лев Парцхаладзе.

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По мнению Парцхаладзе, основная причина заключается в снижении доходов населения и практически полном отсутствии ипотечного кредитования. В этой связи, настаивает чиновник, государство должно активизировать работу по модернизации жилищных программ и возобновлении ипотечного кредитования. А также запустить программы муниципального арендного жилья и приобретения квартир в лизинг.
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Сегодня, 21:11 » Автор: Алена Шимко
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