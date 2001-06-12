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Раздел: Общество  
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Иво Бобул рассказал, почему не хочет идти в президенты

Иво Бобул рассказал, почему не хочет идти в президентыНародный артист Украины Иво Бобул заявил, что пошутил и не собирается баллотироваться в президенты.

Об этом он сказал в интервью «Комсомольской правде», , пишет Хроника.инфо со ссылкой на Inforesist.

«Ой, ребята. Я вам сказал все, что действительно думаю по этому поводу, но насчет президентства пошутил! Конечно, в политику я не пойду — меня музыка не отпустит», — сказал Бобул.

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Напомним, ранее певец Иво Бобул заявил о желании принять участие в будущих президентских выборах.
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Сегодня, 22:28 » Автор: Алена Шимко
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