Раздел: Общество
В Киеве "афганцы" перекрыли правительственный квартал
В центре Киева возникли пробки.
Сегодня, 19 июня, в правительственном квартале Киева затруднено движение из-за проведения акции "Союза ветеранов Афганистана", передает Хроника.инфо со ссылкой на strana.ua.
Активисты с флагами переходят без перерыва по пешеходным переходам на пересечении улиц Грушевского и переулка Музейного и переулка Крепостного.
Министерство внутренних дел сообщает: "В правительственном квартале столицы пока затруднено движение транспорта из-за проведения акции".
Полицейские советуют водителям выбирать маршрут с учетом этой информации, чтобы избежать заторов.
Напомним, в Верховной Раде в 10 утра началось пленарное заседание.
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Протестующие требуют достойных пенсий, медицинского обслуживания, сохранения льгот и нормального соцобеспечения. Участники акции требуют отставки Министра социальной политики Андрея Ревы.
Сегодня, 19 июня, в правительственном квартале Киева затруднено движение из-за проведения акции "Союза ветеранов Афганистана", передает Хроника.инфо со ссылкой на strana.ua.
Активисты с флагами переходят без перерыва по пешеходным переходам на пересечении улиц Грушевского и переулка Музейного и переулка Крепостного.
Министерство внутренних дел сообщает: "В правительственном квартале столицы пока затруднено движение транспорта из-за проведения акции".
Полицейские советуют водителям выбирать маршрут с учетом этой информации, чтобы избежать заторов.
Напомним, в Верховной Раде в 10 утра началось пленарное заседание.
Читайте также: В Голосеевском районе капитально отремонтируют одну из улиц
Протестующие требуют достойных пенсий, медицинского обслуживания, сохранения льгот и нормального соцобеспечения. Участники акции требуют отставки Министра социальной политики Андрея Ревы.
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