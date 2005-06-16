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Раздел: Общество  
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В Киеве "афганцы" перекрыли правительственный квартал

В Киеве "афганцы" перекрыли правительственный кварталВ центре Киева возникли пробки.

Сегодня, 19 июня, в правительственном квартале Киева затруднено движение из-за проведения акции "Союза ветеранов Афганистана", передает Хроника.инфо со ссылкой на strana.ua.

Активисты с флагами переходят без перерыва по пешеходным переходам на пересечении улиц Грушевского и переулка Музейного и переулка Крепостного.

Министерство внутренних дел сообщает: "В правительственном квартале столицы пока затруднено движение транспорта из-за проведения акции".

Полицейские советуют водителям выбирать маршрут с учетом этой информации, чтобы избежать заторов.

Напомним, в Верховной Раде в 10 утра началось пленарное заседание.

В Киеве "афганцы" перекрыли правительственный квартал


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Протестующие требуют достойных пенсий, медицинского обслуживания, сохранения льгот и нормального соцобеспечения. Участники акции требуют отставки Министра социальной политики Андрея Ревы.
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 Теги: Киев, улицы

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Сегодня, 10:44 » Автор: Анна Мартынова
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