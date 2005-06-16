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Раздел: Общество  
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В центре Киева из-за митинга образовались пробки

В центре Киева из-за митинга образовались пробкиПод Радой собрались митингующие.

В Киеве во вторник, 19 июня, в связи с проведением массовой акции движение в центральной части столицы частично затруднено, передает Хроника.инфо со ссылкой на РБК.

"Сегодня, 19 июня, активисты в правительственном квартале столицы проводят массовую акцию. За то, что утром участники передвигались по проезжей части, движение от Европейской площади в направлении улицы Грушевского был несколько затруднен", - говорится в сообщении.

В настоящее время активисты находятся на площади Конституции: движение автотранспорта постепенно восстанавливается.

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Напомним, в Киеве с 19 июня 2018 в связи с выполнением работ по капитальному ремонту улицы Генерала Родимцева будет закрыто движение транспорта на участке от улицы Героев Обороны до улицы Полковника Затевахина.
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 Теги: Киев, пробки

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Сегодня, 12:12 » Автор: Анна Мартынова
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