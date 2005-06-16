Раздел: Общество
В центре Киева из-за митинга образовались пробки
Под Радой собрались митингующие.
В Киеве во вторник, 19 июня, в связи с проведением массовой акции движение в центральной части столицы частично затруднено, передает Хроника.инфо со ссылкой на РБК.
"Сегодня, 19 июня, активисты в правительственном квартале столицы проводят массовую акцию. За то, что утром участники передвигались по проезжей части, движение от Европейской площади в направлении улицы Грушевского был несколько затруднен", - говорится в сообщении.
В настоящее время активисты находятся на площади Конституции: движение автотранспорта постепенно восстанавливается.
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Напомним, в Киеве с 19 июня 2018 в связи с выполнением работ по капитальному ремонту улицы Генерала Родимцева будет закрыто движение транспорта на участке от улицы Героев Обороны до улицы Полковника Затевахина.
В Киеве во вторник, 19 июня, в связи с проведением массовой акции движение в центральной части столицы частично затруднено, передает Хроника.инфо со ссылкой на РБК.
"Сегодня, 19 июня, активисты в правительственном квартале столицы проводят массовую акцию. За то, что утром участники передвигались по проезжей части, движение от Европейской площади в направлении улицы Грушевского был несколько затруднен", - говорится в сообщении.
В настоящее время активисты находятся на площади Конституции: движение автотранспорта постепенно восстанавливается.
Читайте также: Один из киевских баров украсил «ведьмин» мурал
Напомним, в Киеве с 19 июня 2018 в связи с выполнением работ по капитальному ремонту улицы Генерала Родимцева будет закрыто движение транспорта на участке от улицы Героев Обороны до улицы Полковника Затевахина.
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