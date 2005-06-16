Раздел: Общество
В Киеве произошел сбой в работе метро
Люди с трудом добрались на работу.
Утром 19 июня в метро Киева на красной ветке произошел сбой в движении. Из-за этого жители столицы ехали на работу дольше обычного, передает Хроника.инфо со ссылкой на strana.ua.
В частности, свидетелем происшествия стал и корреспондент Информатора, который попал в вагон на станции метро «Левобережная» лишь с шестой попытки. Пять предыдущих поездов проехали с 8:30 до 8:40 по сути без остановки – пробиться в них удавалось лишь единицам.
Кроме того, были проблемы и с движением составов – поезда несколько раз внезапно останавливались, что приводило к массовым падениям пассажиров внутри вагонов. Были проблемы и с воздухом – из-за переполненности дышать было практически нечем.
«ЧУТЬ НЕ ПОТЕРЯЛА СОЗНАНИЕ»
Интересно, что незадолго до этого в Facebook подземки появилось милое сообщение с рекомендацией выйти на «Днепре» и полюбоваться рекой. Пользователи не могли не отметить иронию происходящего.
«Только тогда еще тот квест — залезть в переполненный вагон», — пишет Виталий Шевчук. «Пожелания на будущее: сделайте вентиляцию в вагонах, люди в железных жестяных банках на солнце уже скоро сознание начнут терять», — комментирует Марина Лещук. «С такой поездкой как сегодня, можно выходить, чтобы окунуться», — вторит ей ее тезка по фамилии Лысенко.
«Почему не было сообщений о сбое движения? Удобнее на платформе подождать пока возобновится (движение – прим. ред.), чем задыхаться в вагоне стоя между станциями», — пишет Татьяна Король. «Оно хорошее??? Это утро!!! У меня от вашей поездки — не очень! Чуть не потеряла сознание! Хорошо, что ехала сидя. В поездах нечем дышать! Людей на станциях много! По два-три раза становились между станциями (две-три минуты) и на станции, еще две. Это просто ужас! А вы как будто шутите?!» — негодует Виктория Чиженко.
«Сегодняшняя поездка с 8:30 от «Дарницы» до «Днепра» была самой экстремальной в моей жизни — это просто ад какой-то, напомнило поездку в 80-е на поезде Киева-Кисловодск в 35-градусную жару в плацкарте без кондиционера. Что это было???» — написал Петр Черных.
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В самом же метро Киева ситуацию прокомментировали так: «Небольшой сбой графика, скоро будем мчать в привычном режиме», — сказала Информатору спикер подземки Наталка Макогон.
Утром 19 июня в метро Киева на красной ветке произошел сбой в движении. Из-за этого жители столицы ехали на работу дольше обычного, передает Хроника.инфо со ссылкой на strana.ua.
В частности, свидетелем происшествия стал и корреспондент Информатора, который попал в вагон на станции метро «Левобережная» лишь с шестой попытки. Пять предыдущих поездов проехали с 8:30 до 8:40 по сути без остановки – пробиться в них удавалось лишь единицам.
Кроме того, были проблемы и с движением составов – поезда несколько раз внезапно останавливались, что приводило к массовым падениям пассажиров внутри вагонов. Были проблемы и с воздухом – из-за переполненности дышать было практически нечем.
«ЧУТЬ НЕ ПОТЕРЯЛА СОЗНАНИЕ»
Интересно, что незадолго до этого в Facebook подземки появилось милое сообщение с рекомендацией выйти на «Днепре» и полюбоваться рекой. Пользователи не могли не отметить иронию происходящего.
«Только тогда еще тот квест — залезть в переполненный вагон», — пишет Виталий Шевчук. «Пожелания на будущее: сделайте вентиляцию в вагонах, люди в железных жестяных банках на солнце уже скоро сознание начнут терять», — комментирует Марина Лещук. «С такой поездкой как сегодня, можно выходить, чтобы окунуться», — вторит ей ее тезка по фамилии Лысенко.
«Почему не было сообщений о сбое движения? Удобнее на платформе подождать пока возобновится (движение – прим. ред.), чем задыхаться в вагоне стоя между станциями», — пишет Татьяна Король. «Оно хорошее??? Это утро!!! У меня от вашей поездки — не очень! Чуть не потеряла сознание! Хорошо, что ехала сидя. В поездах нечем дышать! Людей на станциях много! По два-три раза становились между станциями (две-три минуты) и на станции, еще две. Это просто ужас! А вы как будто шутите?!» — негодует Виктория Чиженко.
«Сегодняшняя поездка с 8:30 от «Дарницы» до «Днепра» была самой экстремальной в моей жизни — это просто ад какой-то, напомнило поездку в 80-е на поезде Киева-Кисловодск в 35-градусную жару в плацкарте без кондиционера. Что это было???» — написал Петр Черных.
Читайте также: В центре Киева из-за митинга образовались пробки
В самом же метро Киева ситуацию прокомментировали так: «Небольшой сбой графика, скоро будем мчать в привычном режиме», — сказала Информатору спикер подземки Наталка Макогон.
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