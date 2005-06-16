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Раздел: Общество  
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Кличко обещает льготы водителям, которые пересядут на метро

Кличко обещает льготы водителям, которые пересядут на метроДороги Киева попытаются "разгрузить".

Мэр столицы Виталий Кличко заявил, что поощрять автомобилистов, которые согласятся пересесть на метро и оставить свои авто на парковке, передает Хроника.инфо со ссылкой на Страна.юа.

Администрация столицы планирует построить сеть перехватывающих парковок возле станций метро. Для мотивации водителей к отказу от поездок на автомобиле планируется ввести льготы на проезд в общественном транспорте.

"Человек, который оставит свое авто на такой стоянке, будет иметь льготы на проезд в городском транспорте, или вообще сможет пользоваться им бесплатно", - сообщил мэр Киева.

Он добавил, что в городе достаточно парковок рядом с метро, но водители предпочитают не платить за парковку и бросают машины где попало.

Появление видеофиксации позволит контролировать этот процесс.

"Для безответственных водителей могу сказать: оставлять свой автомобиль в неразрешенном месте будет стоить более тысячи гривен. Я напомню, что в Киеве установлено много камер видеонаблюдения. Более шести тысяч. К концу года их будет более десяти тысяч, и они фиксируют все нарушения. Это очень эффективная система и мы используем все ее возможности", - подчеркнул мэр.

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Напомним, что с сентября вступит в силу новый закон "О реформировании сферы парковки транспортных средств", в котором прописаны увеличенные штрафы за нарушение правил парковки.
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 Теги: Киев, дороги

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Сегодня, 14:06 » Автор: Анна Мартынова
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