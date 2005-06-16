Раздел: Общество
Кличко обещает льготы водителям, которые пересядут на метро
Дороги Киева попытаются "разгрузить".
Мэр столицы Виталий Кличко заявил, что поощрять автомобилистов, которые согласятся пересесть на метро и оставить свои авто на парковке, передает Хроника.инфо со ссылкой на Страна.юа.
Администрация столицы планирует построить сеть перехватывающих парковок возле станций метро. Для мотивации водителей к отказу от поездок на автомобиле планируется ввести льготы на проезд в общественном транспорте.
"Человек, который оставит свое авто на такой стоянке, будет иметь льготы на проезд в городском транспорте, или вообще сможет пользоваться им бесплатно", - сообщил мэр Киева.
Он добавил, что в городе достаточно парковок рядом с метро, но водители предпочитают не платить за парковку и бросают машины где попало.
Появление видеофиксации позволит контролировать этот процесс.
"Для безответственных водителей могу сказать: оставлять свой автомобиль в неразрешенном месте будет стоить более тысячи гривен. Я напомню, что в Киеве установлено много камер видеонаблюдения. Более шести тысяч. К концу года их будет более десяти тысяч, и они фиксируют все нарушения. Это очень эффективная система и мы используем все ее возможности", - подчеркнул мэр.
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Напомним, что с сентября вступит в силу новый закон "О реформировании сферы парковки транспортных средств", в котором прописаны увеличенные штрафы за нарушение правил парковки.
Мэр столицы Виталий Кличко заявил, что поощрять автомобилистов, которые согласятся пересесть на метро и оставить свои авто на парковке, передает Хроника.инфо со ссылкой на Страна.юа.
Администрация столицы планирует построить сеть перехватывающих парковок возле станций метро. Для мотивации водителей к отказу от поездок на автомобиле планируется ввести льготы на проезд в общественном транспорте.
"Человек, который оставит свое авто на такой стоянке, будет иметь льготы на проезд в городском транспорте, или вообще сможет пользоваться им бесплатно", - сообщил мэр Киева.
Он добавил, что в городе достаточно парковок рядом с метро, но водители предпочитают не платить за парковку и бросают машины где попало.
Появление видеофиксации позволит контролировать этот процесс.
"Для безответственных водителей могу сказать: оставлять свой автомобиль в неразрешенном месте будет стоить более тысячи гривен. Я напомню, что в Киеве установлено много камер видеонаблюдения. Более шести тысяч. К концу года их будет более десяти тысяч, и они фиксируют все нарушения. Это очень эффективная система и мы используем все ее возможности", - подчеркнул мэр.
Читайте также: В Киеве на десять дней ограничат движение по переулку Рыльского
Напомним, что с сентября вступит в силу новый закон "О реформировании сферы парковки транспортных средств", в котором прописаны увеличенные штрафы за нарушение правил парковки.
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