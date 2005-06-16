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Раздел: Общество  
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В Сети показали «переполненные» пляжи Крыма

В Сети показали «переполненные» пляжи КрымаСвежие снимки из разных пляжей.

В интернете обнародовали новые фотографии пляжей в оккупированном Российской Федерацией Крыму, где, несмотря на жаркую погоду и теплое море, по-прежнему нет наплыва туристов, передает Хроника.инфо со ссылкой на Апостроф.

Соответствующие снимки размещены на странице "RoksolanaToday&Крым" в Twitter.

‏"Лапти сообщают - пляжи Николаевки "переполнены", - говорится в подписи к фото, на котором зафиксировано очень малое количество отдыхающих.

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Отмечается, что не лучше обстоят дела в Поповке, куда не спешат ехать туристы.

В Сети показали «переполненные» пляжи Крыма


В Сети показали «переполненные» пляжи Крыма
В Сети показали «переполненные» пляжи Крыма
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 Теги: Крым, пляжи

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Сегодня, 15:26 » Автор: Анна Мартынова
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