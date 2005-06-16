Раздел: Общество
В Сети показали «переполненные» пляжи Крыма
Свежие снимки из разных пляжей.
В интернете обнародовали новые фотографии пляжей в оккупированном Российской Федерацией Крыму, где, несмотря на жаркую погоду и теплое море, по-прежнему нет наплыва туристов, передает Хроника.инфо со ссылкой на Апостроф.
Соответствующие снимки размещены на странице "RoksolanaToday&Крым" в Twitter.
"Лапти сообщают - пляжи Николаевки "переполнены", - говорится в подписи к фото, на котором зафиксировано очень малое количество отдыхающих.
Читайте также: Бархатный сезон в Крыму: в Сети показали "переполненные" пляжи
Отмечается, что не лучше обстоят дела в Поповке, куда не спешат ехать туристы.
В интернете обнародовали новые фотографии пляжей в оккупированном Российской Федерацией Крыму, где, несмотря на жаркую погоду и теплое море, по-прежнему нет наплыва туристов, передает Хроника.инфо со ссылкой на Апостроф.
Соответствующие снимки размещены на странице "RoksolanaToday&Крым" в Twitter.
"Лапти сообщают - пляжи Николаевки "переполнены", - говорится в подписи к фото, на котором зафиксировано очень малое количество отдыхающих.
Читайте также: Бархатный сезон в Крыму: в Сети показали "переполненные" пляжи
Отмечается, что не лучше обстоят дела в Поповке, куда не спешат ехать туристы.
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