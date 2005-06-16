» » Фестиваль немого кино в Киеве: появилась программа
Раздел: Общество  
0

Фестиваль немого кино в Киеве: появилась программа

Фестиваль немого кино в Киеве: появилась программаПокажут урбанистическое кино.

Во время 8-го фестиваля немого кино и современной музыки Немые ночи. Возвращение в Киеве 28-29 июня покажут программу редкого урбанистического экспериментального кино Городская симфония, передает Хроника.инфо со ссылкой на Новое время.

Городская симфония - это уникальный жанр, родившийся в 1920-х годах, когда кино переживало свой первый подъем. Тогда на волне увлечения новым видом искусства начали появляться фильмы, документальные по сути, экспериментальные по содержанию и поэтические по настроению.

Режиссеры стремились взглянуть на жизнь города с новых и неожиданных ракурсов, создать кино без актеров, главных героев и даже привычного сюжета. Они стремились снимать фильмы, в которых именно город становился бы главным действующим лицом, определяя поэтику фильма.

Так режиссеры, среди которых Дзига Вертов, Михаил Кауфман, Евгений Деслав, Альберто Кавальканти, Вальтер Руттман, Йорис Ивэнс стремились не просто передать дух современного города, а с помощью авангардного киноязыка изобразить его характерные черты, - эклектичность Берлина, ночную магию Парижа или уличную какофонию весеннего Киева.



Кадр из фильма

Среди главных жемчужин специальной программы урбанистического кино в рамках фестиваля Немые ночи: По поводу Ниццы Жана Виго, оператором которой был младший брат Дзиги Вертова и Михаила Кауфмана - Борис, снятые в Париже Электрические ночи украинского режиссера-авангардиста Евгения Деслава, нью-йоркский авангардистский шедевр Манхэттен от художника Чарльза Шилера и фотографа Пола Стрэнда и другие.

Фильмы будут демонстрироваться под живое музыкальное сопровождение Майка Кауфмана-Портникова (фортепиано).

Расписание показов программы Городская симфония:


28 июня, 17:00

Очерки советского города

Режиссер Дмитрий Дальский, УССР, 1930


Чья вина

Режиссер С. Федорченко, ГРСР (Грузия), 1930


Электрификация Тбилиси

ГРСР (Грузия), 1929


Весной

Режиссер Михаил Кауфман, УССР, 1929


Электрические ночи / Les nuits electriques

Режиссер Евгений Деслав, Франция, 1929


Этюды движения / Études de mouvements

Режиссер Йорис Ивэнс, Франция, Нидерланды, 1927


Мост / De brug

Режиссер Йорис Ивэнс, Нидерланды, 1928


Игра световых отражений и скорости / Jeux des reflets et de la vitesse

Режиссер Анри Шометт, Франция, 1925


29 июня, 17:00

Берлин - симфония большого города / Berlin - Die Sinfonie der Großstadt

Режиссер Вальтер Руттман, Германия, 1927


Берлинский рынок / Markt in Berlin

Режиссер Вильфрид Бассе, Германия, 1929


Лондон-космополитический / Cosmopolitan London

Режиссер Гарри Б. Паркинсон, Фрэнк Миллер, Великобритания, 1920 и


Воскресенье в Лондоне / London's Sunday

Режиссер Гарри Б. Паркинсон, Фрэнк Миллер, Великобритания, 1920 и


Бесплатные развлечения Лондона / London's Free Shows

Режиссер Гарри Б. Паркинсон, Фрэнк Миллер, Великобритания, 1920 и


Манхэттен / Manhattan

Режиссер Чарльз Шилер, Пол Стрэнд, США, 1921


По поводу Ниццы / À propos de Nice

Режиссер Жан Виго, Борис Кауфман, Франция, 1930


8-й фестиваль немого кино и современной музыки Немые Ночи. Возвращение - единственный в Украине фестиваль архивного кино - пройдет в Киеве на базе Довженко-Центра и Одессе в Зеленом театре с 28 по 30 июня.

В этом году субназвание фестиваля Возвращение символизирует одновременно невероятное возвращение двух украинских немых фильмов, чудом найденных в архивах Японии и Германии, и возвращение самого фестиваля в Одессу - город, где он был основан 9 лет назад.

В течение трех фестивальных дней музыканты из Украины и зарубежья озвучат восемь немых лент из международных и украинских киноархивов.

Читайте также: Так выглядят самые маленькие квартиры в разных странах. Фото

В программе фестиваля - две мировые репремьеры украинских фильмов, которые длительное время считались утерянными и две уникальные ленты, созданные при участии украинских кинематографистов-эмигрантов.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 Теги: Киев, фестиваль

Загрузка...
загрузка...
Сегодня, 16:56 » Автор: Анна Мартынова
     101
     0

Похожие новости по теме

Украинские фильмы покажут на фестивале в Канаде Украинские фильмы покажут на фестивале в Канаде

Фестиваль пройдет в конце апреля.

В Киеве пройдет фестиваль документального кино В Киеве пройдет фестиваль документального кино

Фестиваль пройдет с 23 по 30 марта.

В Киеве состоится фестиваль американского кино В Киеве состоится фестиваль американского кино

Стоимость билетов на показы документальной программы - 20 грн.

Киевлян приглашают на фестиваль американского кино Киевлян приглашают на фестиваль американского кино

Важная информация для любителей кино.

В Киеве состоится фестиваль немецкого кино В Киеве состоится фестиваль немецкого кино

Новые фильмы покажут с субтитрами.

Также советуем посмотреть


Оставьте свой комментарий

Имя:*  
E-Mail:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Введите код: *


наверх