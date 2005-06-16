Раздел: Общество
Фестиваль немого кино в Киеве: появилась программа
Покажут урбанистическое кино.
Во время 8-го фестиваля немого кино и современной музыки Немые ночи. Возвращение в Киеве 28-29 июня покажут программу редкого урбанистического экспериментального кино Городская симфония, передает Хроника.инфо со ссылкой на Новое время.
Городская симфония - это уникальный жанр, родившийся в 1920-х годах, когда кино переживало свой первый подъем. Тогда на волне увлечения новым видом искусства начали появляться фильмы, документальные по сути, экспериментальные по содержанию и поэтические по настроению.
Режиссеры стремились взглянуть на жизнь города с новых и неожиданных ракурсов, создать кино без актеров, главных героев и даже привычного сюжета. Они стремились снимать фильмы, в которых именно город становился бы главным действующим лицом, определяя поэтику фильма.
Так режиссеры, среди которых Дзига Вертов, Михаил Кауфман, Евгений Деслав, Альберто Кавальканти, Вальтер Руттман, Йорис Ивэнс стремились не просто передать дух современного города, а с помощью авангардного киноязыка изобразить его характерные черты, - эклектичность Берлина, ночную магию Парижа или уличную какофонию весеннего Киева.
Кадр из фильма
Среди главных жемчужин специальной программы урбанистического кино в рамках фестиваля Немые ночи: По поводу Ниццы Жана Виго, оператором которой был младший брат Дзиги Вертова и Михаила Кауфмана - Борис, снятые в Париже Электрические ночи украинского режиссера-авангардиста Евгения Деслава, нью-йоркский авангардистский шедевр Манхэттен от художника Чарльза Шилера и фотографа Пола Стрэнда и другие.
Фильмы будут демонстрироваться под живое музыкальное сопровождение Майка Кауфмана-Портникова (фортепиано).
28 июня, 17:00
Очерки советского города
Режиссер Дмитрий Дальский, УССР, 1930
Чья вина
Режиссер С. Федорченко, ГРСР (Грузия), 1930
Электрификация Тбилиси
ГРСР (Грузия), 1929
Весной
Режиссер Михаил Кауфман, УССР, 1929
Электрические ночи / Les nuits electriques
Режиссер Евгений Деслав, Франция, 1929
Этюды движения / Études de mouvements
Режиссер Йорис Ивэнс, Франция, Нидерланды, 1927
Мост / De brug
Режиссер Йорис Ивэнс, Нидерланды, 1928
Игра световых отражений и скорости / Jeux des reflets et de la vitesse
Режиссер Анри Шометт, Франция, 1925
29 июня, 17:00
Берлин - симфония большого города / Berlin - Die Sinfonie der Großstadt
Режиссер Вальтер Руттман, Германия, 1927
Берлинский рынок / Markt in Berlin
Режиссер Вильфрид Бассе, Германия, 1929
Лондон-космополитический / Cosmopolitan London
Режиссер Гарри Б. Паркинсон, Фрэнк Миллер, Великобритания, 1920 и
Воскресенье в Лондоне / London's Sunday
Режиссер Гарри Б. Паркинсон, Фрэнк Миллер, Великобритания, 1920 и
Бесплатные развлечения Лондона / London's Free Shows
Режиссер Гарри Б. Паркинсон, Фрэнк Миллер, Великобритания, 1920 и
Манхэттен / Manhattan
Режиссер Чарльз Шилер, Пол Стрэнд, США, 1921
По поводу Ниццы / À propos de Nice
Режиссер Жан Виго, Борис Кауфман, Франция, 1930
8-й фестиваль немого кино и современной музыки Немые Ночи. Возвращение - единственный в Украине фестиваль архивного кино - пройдет в Киеве на базе Довженко-Центра и Одессе в Зеленом театре с 28 по 30 июня.
В этом году субназвание фестиваля Возвращение символизирует одновременно невероятное возвращение двух украинских немых фильмов, чудом найденных в архивах Японии и Германии, и возвращение самого фестиваля в Одессу - город, где он был основан 9 лет назад.
В течение трех фестивальных дней музыканты из Украины и зарубежья озвучат восемь немых лент из международных и украинских киноархивов.
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В программе фестиваля - две мировые репремьеры украинских фильмов, которые длительное время считались утерянными и две уникальные ленты, созданные при участии украинских кинематографистов-эмигрантов.
Во время 8-го фестиваля немого кино и современной музыки Немые ночи. Возвращение в Киеве 28-29 июня покажут программу редкого урбанистического экспериментального кино Городская симфония, передает Хроника.инфо со ссылкой на Новое время.
Городская симфония - это уникальный жанр, родившийся в 1920-х годах, когда кино переживало свой первый подъем. Тогда на волне увлечения новым видом искусства начали появляться фильмы, документальные по сути, экспериментальные по содержанию и поэтические по настроению.
Режиссеры стремились взглянуть на жизнь города с новых и неожиданных ракурсов, создать кино без актеров, главных героев и даже привычного сюжета. Они стремились снимать фильмы, в которых именно город становился бы главным действующим лицом, определяя поэтику фильма.
Так режиссеры, среди которых Дзига Вертов, Михаил Кауфман, Евгений Деслав, Альберто Кавальканти, Вальтер Руттман, Йорис Ивэнс стремились не просто передать дух современного города, а с помощью авангардного киноязыка изобразить его характерные черты, - эклектичность Берлина, ночную магию Парижа или уличную какофонию весеннего Киева.
Кадр из фильма
Среди главных жемчужин специальной программы урбанистического кино в рамках фестиваля Немые ночи: По поводу Ниццы Жана Виго, оператором которой был младший брат Дзиги Вертова и Михаила Кауфмана - Борис, снятые в Париже Электрические ночи украинского режиссера-авангардиста Евгения Деслава, нью-йоркский авангардистский шедевр Манхэттен от художника Чарльза Шилера и фотографа Пола Стрэнда и другие.
Фильмы будут демонстрироваться под живое музыкальное сопровождение Майка Кауфмана-Портникова (фортепиано).
Расписание показов программы Городская симфония:
28 июня, 17:00
Очерки советского города
Режиссер Дмитрий Дальский, УССР, 1930
Чья вина
Режиссер С. Федорченко, ГРСР (Грузия), 1930
Электрификация Тбилиси
ГРСР (Грузия), 1929
Весной
Режиссер Михаил Кауфман, УССР, 1929
Электрические ночи / Les nuits electriques
Режиссер Евгений Деслав, Франция, 1929
Этюды движения / Études de mouvements
Режиссер Йорис Ивэнс, Франция, Нидерланды, 1927
Мост / De brug
Режиссер Йорис Ивэнс, Нидерланды, 1928
Игра световых отражений и скорости / Jeux des reflets et de la vitesse
Режиссер Анри Шометт, Франция, 1925
29 июня, 17:00
Берлин - симфония большого города / Berlin - Die Sinfonie der Großstadt
Режиссер Вальтер Руттман, Германия, 1927
Берлинский рынок / Markt in Berlin
Режиссер Вильфрид Бассе, Германия, 1929
Лондон-космополитический / Cosmopolitan London
Режиссер Гарри Б. Паркинсон, Фрэнк Миллер, Великобритания, 1920 и
Воскресенье в Лондоне / London's Sunday
Режиссер Гарри Б. Паркинсон, Фрэнк Миллер, Великобритания, 1920 и
Бесплатные развлечения Лондона / London's Free Shows
Режиссер Гарри Б. Паркинсон, Фрэнк Миллер, Великобритания, 1920 и
Манхэттен / Manhattan
Режиссер Чарльз Шилер, Пол Стрэнд, США, 1921
По поводу Ниццы / À propos de Nice
Режиссер Жан Виго, Борис Кауфман, Франция, 1930
8-й фестиваль немого кино и современной музыки Немые Ночи. Возвращение - единственный в Украине фестиваль архивного кино - пройдет в Киеве на базе Довженко-Центра и Одессе в Зеленом театре с 28 по 30 июня.
В этом году субназвание фестиваля Возвращение символизирует одновременно невероятное возвращение двух украинских немых фильмов, чудом найденных в архивах Японии и Германии, и возвращение самого фестиваля в Одессу - город, где он был основан 9 лет назад.
В течение трех фестивальных дней музыканты из Украины и зарубежья озвучат восемь немых лент из международных и украинских киноархивов.
Читайте также: Так выглядят самые маленькие квартиры в разных странах. Фото
В программе фестиваля - две мировые репремьеры украинских фильмов, которые длительное время считались утерянными и две уникальные ленты, созданные при участии украинских кинематографистов-эмигрантов.
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