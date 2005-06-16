Раздел: Общество
Стало известно о состоянии здоровья Кольченко
После окончания голодовки Кольченко прошел общеклиническое обследование.
Состояние здоровья незаконно осужденного гражданина Украины Александра Кольченко удовлетворительное и в стационарном лечении он не нуждается.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на pravda.com.ua.
Сообщается, что после окончания голодовки Кольченко прошел общеклиническое обследование, в результате которого каких-либо патологических отклонений у него не выявлено.
"В настоящее время показаний для нахождения в условиях стационара медицинской части исправительного учреждения у осужденного Кольченко нет", - говорится в заявлении.
Во ГУФСИН добавили, что планируется его перевод в отряд для дальнейшего отбывания наказания.
Как сообщалось, 31 мая незаконно осужденный в России по обвинению в терроризме Александр Кольченко объявил голодовку с требованием освободить украинского режиссера Олега Сенцова.
Читайте также: У Кольченко сильно ухудшилось здоровье
В мае 2018 года Олег Сенцов объявил голодовку пока Россия не отпустит всех удерживаемых украинцев.
Состояние здоровья незаконно осужденного гражданина Украины Александра Кольченко удовлетворительное и в стационарном лечении он не нуждается.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на pravda.com.ua.
Сообщается, что после окончания голодовки Кольченко прошел общеклиническое обследование, в результате которого каких-либо патологических отклонений у него не выявлено.
"В настоящее время показаний для нахождения в условиях стационара медицинской части исправительного учреждения у осужденного Кольченко нет", - говорится в заявлении.
Во ГУФСИН добавили, что планируется его перевод в отряд для дальнейшего отбывания наказания.
Как сообщалось, 31 мая незаконно осужденный в России по обвинению в терроризме Александр Кольченко объявил голодовку с требованием освободить украинского режиссера Олега Сенцова.
Читайте также: У Кольченко сильно ухудшилось здоровье
В мае 2018 года Олег Сенцов объявил голодовку пока Россия не отпустит всех удерживаемых украинцев.
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