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Раздел: Общество  
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Стало известно о состоянии здоровья Кольченко

Стало известно о состоянии здоровья КольченкоПосле окончания голодовки Кольченко прошел общеклиническое обследование.

Состояние здоровья незаконно осужденного гражданина Украины Александра Кольченко удовлетворительное и в стационарном лечении он не нуждается.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на pravda.com.ua.

Сообщается, что после окончания голодовки Кольченко прошел общеклиническое обследование, в результате которого каких-либо патологических отклонений у него не выявлено.

"В настоящее время показаний для нахождения в условиях стационара медицинской части исправительного учреждения у осужденного Кольченко нет", - говорится в заявлении.

Во ГУФСИН добавили, что планируется его перевод в отряд для дальнейшего отбывания наказания.

Как сообщалось, 31 мая незаконно осужденный в России по обвинению в терроризме Александр Кольченко объявил голодовку с требованием освободить украинского режиссера Олега Сенцова.

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В мае 2018 года Олег Сенцов объявил голодовку пока Россия не отпустит всех удерживаемых украинцев.
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 Теги: Кольченко, состояние здоровья

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Сегодня, 18:51 » Автор: Едгар Букмирза
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