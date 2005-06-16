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Раздел: Общество  
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Названо место, где похоронят Ивана Драча

Названо место, где похоронят Ивана ДрачаПоэт сам выбрал место захоронения.

Украинского поета-шестидесятника Ивана Драча похоронят в селе Тележинцы, что в Киевской области,пишет Хроника.инфо со ссылкой на 112.юа.

Так, поэт будет похоронен на родине, как он сам и завещал, рядом с могилой его сына Максима.

Напоминаем, Иван Драч скончался сегодня, 18 июня, в больнице "Феофания". Ему был 81 год.

Иван Драч - украинский поэт, прозаик, драматург и политик. Совместно с Вячеславом Чорноволом, Михаилом Горынем и другими в 1989 году стал основателем Народного руху Украины — первой официальной антисоветской организации в стране.

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В годы независимости трижды становился народным депутатом. В 2006 году был удостоен звания Героя Украины "за самоотверженное служение украинскому народу, воплощенное в поэтическом слове и отстаивании идеалов свободы и демократии".
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Сегодня, 19:55 » Автор: Алена Шимко
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