Раздел: Общество
Названо место, где похоронят Ивана Драча
Поэт сам выбрал место захоронения.
Украинского поета-шестидесятника Ивана Драча похоронят в селе Тележинцы, что в Киевской области,пишет Хроника.инфо со ссылкой на 112.юа.
Так, поэт будет похоронен на родине, как он сам и завещал, рядом с могилой его сына Максима.
Напоминаем, Иван Драч скончался сегодня, 18 июня, в больнице "Феофания". Ему был 81 год.
Иван Драч - украинский поэт, прозаик, драматург и политик. Совместно с Вячеславом Чорноволом, Михаилом Горынем и другими в 1989 году стал основателем Народного руху Украины — первой официальной антисоветской организации в стране.
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В годы независимости трижды становился народным депутатом. В 2006 году был удостоен звания Героя Украины "за самоотверженное служение украинскому народу, воплощенное в поэтическом слове и отстаивании идеалов свободы и демократии".
Украинского поета-шестидесятника Ивана Драча похоронят в селе Тележинцы, что в Киевской области,пишет Хроника.инфо со ссылкой на 112.юа.
Так, поэт будет похоронен на родине, как он сам и завещал, рядом с могилой его сына Максима.
Напоминаем, Иван Драч скончался сегодня, 18 июня, в больнице "Феофания". Ему был 81 год.
Иван Драч - украинский поэт, прозаик, драматург и политик. Совместно с Вячеславом Чорноволом, Михаилом Горынем и другими в 1989 году стал основателем Народного руху Украины — первой официальной антисоветской организации в стране.
Читайте также: Стало известно где похоронят Хворостовского
В годы независимости трижды становился народным депутатом. В 2006 году был удостоен звания Героя Украины "за самоотверженное служение украинскому народу, воплощенное в поэтическом слове и отстаивании идеалов свободы и демократии".
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