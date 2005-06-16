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Раздел: Общество  
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Рада рекомендовала переименовать улицы в честь первого украинского космонавта

Рада рекомендовала переименовать улицы в честь первого украинского космонавтаРада постановила увековечить память первого космонавта Украины Леонида Каденюка.

Леонид Каденюк совершил космический полет в 1997 году, во время полета выполнял биологические эксперименты совместного украинско-американского опыта с тремя видами растений: репа, соя и мох, пишет Хроника.инфо со ссылкой на 112.юа.

Верховная Рада приняла постановление № 8310 об увековечении памяти первого космонавта Украины Леонида Каденюка. За проголосовали 235 народных депутатов.

Онлайн-трансляцию заседания вел официальный канал "Рада".

Парламент постановил органам местного самоуправления рассмотреть вопрос о переименовании улиц, переулков, площадей, скверов; об установке мемориальных досок; о наименовании учебных заведений, воинских частей, учреждений культуры в честь первого космонавта Украины Леонида Каденюка.

В школах и учреждениях высшего образования рекомендовали посодействовать проведению лекций, бесед и круглых столов, посвященных деятельности Каденюка.

Нацбанку поручили изготовить и ввести в обращение памятную монету.

Контролировать выполнение постановления будет комитет ВР по вопросам культуры и духовности.

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Постановление вступает в силу с момента его принятия.
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Сегодня, 20:23 » Автор: Алена Шимко
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