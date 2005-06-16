Раздел: Общество
Рада рекомендовала переименовать улицы в честь первого украинского космонавта
Рада постановила увековечить память первого космонавта Украины Леонида Каденюка.
Леонид Каденюк совершил космический полет в 1997 году, во время полета выполнял биологические эксперименты совместного украинско-американского опыта с тремя видами растений: репа, соя и мох, пишет Хроника.инфо со ссылкой на 112.юа.
Верховная Рада приняла постановление № 8310 об увековечении памяти первого космонавта Украины Леонида Каденюка. За проголосовали 235 народных депутатов.
Онлайн-трансляцию заседания вел официальный канал "Рада".
Парламент постановил органам местного самоуправления рассмотреть вопрос о переименовании улиц, переулков, площадей, скверов; об установке мемориальных досок; о наименовании учебных заведений, воинских частей, учреждений культуры в честь первого космонавта Украины Леонида Каденюка.
В школах и учреждениях высшего образования рекомендовали посодействовать проведению лекций, бесед и круглых столов, посвященных деятельности Каденюка.
Нацбанку поручили изготовить и ввести в обращение памятную монету.
Контролировать выполнение постановления будет комитет ВР по вопросам культуры и духовности.
Читайте также: В Киеве хотят переименовать улицу Ванды Василевской
Постановление вступает в силу с момента его принятия.
Леонид Каденюк совершил космический полет в 1997 году, во время полета выполнял биологические эксперименты совместного украинско-американского опыта с тремя видами растений: репа, соя и мох, пишет Хроника.инфо со ссылкой на 112.юа.
Верховная Рада приняла постановление № 8310 об увековечении памяти первого космонавта Украины Леонида Каденюка. За проголосовали 235 народных депутатов.
Онлайн-трансляцию заседания вел официальный канал "Рада".
Парламент постановил органам местного самоуправления рассмотреть вопрос о переименовании улиц, переулков, площадей, скверов; об установке мемориальных досок; о наименовании учебных заведений, воинских частей, учреждений культуры в честь первого космонавта Украины Леонида Каденюка.
В школах и учреждениях высшего образования рекомендовали посодействовать проведению лекций, бесед и круглых столов, посвященных деятельности Каденюка.
Нацбанку поручили изготовить и ввести в обращение памятную монету.
Контролировать выполнение постановления будет комитет ВР по вопросам культуры и духовности.
Читайте также: В Киеве хотят переименовать улицу Ванды Василевской
Постановление вступает в силу с момента его принятия.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
1
0
Также советуем посмотреть
- Забавные фотки людей, которым удача «улыбается» во всем
- В Раде отложили решение о запуске Антикоррупционного суда
- Улетные фотки, вызывающие множество вопросов
- Так выглядят «двойники» королевской семьи из мира животных
- ЧМ-2018: радует, что среди болельщиков нет лидеров западных стран
- Канадку не на шутку перепугал призрак ее умершей собаки
- Спящий на посту представитель ОБСЕ вызвал массу насмешек
- Число пострадавших в ходе столкновений у Рады возросло
- «Мордор» необходимо уничтожить
- Боевики подожгли склад боеприпасов на Донбассе
- Новый курс на Венесуэлу
- Вечер удался: этих ежиков пришлось лечить от похмелья
- Протестующие у Рады начали постепенно расходиться
- В які ігри грають українці
- Не будем мешать Путину
- Силы зла в России гораздо изобретательнее
- Курица прославилась на весь мир, выбрав необычное место для сна
- После тяжелой болезни умер Иван Драч
- Головна біда України – депутати з дефіцитом йоду
- Любити дітей і батьків треба рівнозначно
- «Природный отбор»: боевики насмешили Сеть сомнительным развлечением
- Госдеп приравнял Крым и Чечню
- Форму забыл надеть: Сеть потешается над нелепой фоткой боевиков «ДНР»
- Боевики в Донецке создали «концлагерь»
- Борьба с ЛГБТ – удобная повестка для авторитарного режима
- В Париже мальчик родился в метро, обеспечив себя бесплатным проездным до
- Миссия ОБСЕ сообщила об оружии сепаратистов на Донбассе
- Антикоррупционный президент и напряженный премьер
- Британец случайно заснял на камеру «полтергейст»
- "Ростов поплыл": чем "аукнулось" отсутствие биотуалетов на ЧМ-2018
Оставьте свой комментарий