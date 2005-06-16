Раздел: Общество
МИД предупредило украинцев: в эту страну лучше не ехать
Министерство иностранных дел рекомендует украинцам воздержаться от посещения севера Мозамбика в связи с обострением ситуации с безопасностью в регионе.
Об этом говорится в рекомендациях департамента консульской службы МИД Украины в связи с ухудшением ситуации в некоторых районах Мозамбика, пишет Хроника.инфо со ссылкой на NewsOne.
"В связи с существенным обострением ситуации с безопасностью на севере Республики Мозамбик (провинция Кабо Делгадо) Министерство иностранных дел Украины рекомендует гражданам Украины пока воздержаться от поездок в указанный регион Мозамбика", - говорится в сообщении.
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"Гражданам, которые в настоящее время находятся в провинции Кабо Делгадо, советуем внимательно следить за новостями относительно развития ситуации, проявлять повышенную бдительность и осторожность, избегать мест массового скопления людей, не принимать участия в акциях протеста и демонстрациях, всегда иметь при себе документы, удостоверяющих личность", - заявили украинские дипломаты.
Об этом говорится в рекомендациях департамента консульской службы МИД Украины в связи с ухудшением ситуации в некоторых районах Мозамбика, пишет Хроника.инфо со ссылкой на NewsOne.
"В связи с существенным обострением ситуации с безопасностью на севере Республики Мозамбик (провинция Кабо Делгадо) Министерство иностранных дел Украины рекомендует гражданам Украины пока воздержаться от поездок в указанный регион Мозамбика", - говорится в сообщении.
Читайте также: JОмбудсмен рассказала, почему не стоит ехать в Россию
"Гражданам, которые в настоящее время находятся в провинции Кабо Делгадо, советуем внимательно следить за новостями относительно развития ситуации, проявлять повышенную бдительность и осторожность, избегать мест массового скопления людей, не принимать участия в акциях протеста и демонстрациях, всегда иметь при себе документы, удостоверяющих личность", - заявили украинские дипломаты.
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