МИД предупредило украинцев: в эту страну лучше не ехать

Министерство иностранных дел рекомендует украинцам воздержаться от посещения севера Мозамбика в связи с обострением ситуации с безопасностью в регионе.



Об этом говорится в рекомендациях департамента консульской службы МИД Украины в связи с ухудшением ситуации в некоторых районах Мозамбика, пишет



"В связи с существенным обострением ситуации с безопасностью на севере Республики Мозамбик (провинция Кабо Делгадо) Министерство иностранных дел Украины рекомендует гражданам Украины пока воздержаться от поездок в указанный регион Мозамбика", - говорится в сообщении.



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"Гражданам, которые в настоящее время находятся в провинции Кабо Делгадо, советуем внимательно следить за новостями относительно развития ситуации, проявлять повышенную бдительность и осторожность, избегать мест массового скопления людей, не принимать участия в акциях протеста и демонстрациях, всегда иметь при себе документы, удостоверяющих личность", - заявили украинские дипломаты. Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Об этом говорится в рекомендациях департамента консульской службы МИД Украины в связи с ухудшением ситуации в некоторых районах Мозамбика, пишет Хроника.инфо со ссылкой на NewsOne "В связи с существенным обострением ситуации с безопасностью на севере Республики Мозамбик (провинция Кабо Делгадо) Министерство иностранных дел Украины рекомендует гражданам Украины пока воздержаться от поездок в указанный регион Мозамбика", - говорится в сообщении."Гражданам, которые в настоящее время находятся в провинции Кабо Делгадо, советуем внимательно следить за новостями относительно развития ситуации, проявлять повышенную бдительность и осторожность, избегать мест массового скопления людей, не принимать участия в акциях протеста и демонстрациях, всегда иметь при себе документы, удостоверяющих личность", - заявили украинские дипломаты.