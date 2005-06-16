» » МИД предупредило украинцев: в эту страну лучше не ехать
Раздел: Общество  
0

МИД предупредило украинцев: в эту страну лучше не ехать

МИД предупредило украинцев: в эту страну лучше не ехатьМинистерство иностранных дел рекомендует украинцам воздержаться от посещения севера Мозамбика в связи с обострением ситуации с безопасностью в регионе.

Об этом говорится в рекомендациях департамента консульской службы МИД Украины в связи с ухудшением ситуации в некоторых районах Мозамбика, пишет Хроника.инфо со ссылкой на NewsOne.

"В связи с существенным обострением ситуации с безопасностью на севере Республики Мозамбик (провинция Кабо Делгадо) Министерство иностранных дел Украины рекомендует гражданам Украины пока воздержаться от поездок в указанный регион Мозамбика", - говорится в сообщении.

Читайте также: JОмбудсмен рассказала, почему не стоит ехать в Россию

"Гражданам, которые в настоящее время находятся в провинции Кабо Делгадо, советуем внимательно следить за новостями относительно развития ситуации, проявлять повышенную бдительность и осторожность, избегать мест массового скопления людей, не принимать участия в акциях протеста и демонстрациях, всегда иметь при себе документы, удостоверяющих личность", - заявили украинские дипломаты.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Загрузка...
загрузка...
Сегодня, 21:51 » Автор: Алена Шимко
     55
     0

Похожие новости по теме

Омбудсмен рассказала, почему не стоит ехать в Россию Омбудсмен рассказала, почему не стоит ехать в Россию

Украинский чиновник рекомендует воздержаться от поездок в соседнею страну.

Украинцев просят воздержаться от поездок в Египет Украинцев просят воздержаться от поездок в Египет

МИД советует украинцам не ездить в Египет на отдых.

Украинцев просят воздержаться от поездок в Эмираты Украинцев просят воздержаться от поездок в Эмираты

Рейсы отменяют из-за тумана.

МИД Украины рекомендует гражданам соблюдать правила безопасности во время Олимпиады в Рио МИД Украины рекомендует гражданам соблюдать правила безопасности во время Олимпиады в Рио

На территории Бразилии, в частности в г.Рио-де-Жанейро и его пригородах, сохраняется напряженная криминогенная ситуация

МИД Украины выпустил рекомендации по поездкам в Израиль МИД Украины выпустил рекомендации по поездкам в Израиль

В связи с обострением ситуации безопасности в Израиле.

Также советуем посмотреть


Оставьте свой комментарий

Имя:*  
E-Mail:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Введите код: *


наверх