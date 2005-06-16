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Российские деятели культуры просят Путина помиловать Сенцова

Российские деятели культуры просят Путина помиловать СенцоваОни просят "спасти человеческую жизнь".

Российские деятели искусства обнародовали обращение к президенту России Владимиру Путину с просьбой помиловать украинского режиссера Олега Сенцова.

Их заявление опубликовано на сайте радиостанции «Эхо Москвы», пишет Хроника.инфо со ссылкой на trust.ua.

Человек умирает. Мы не думаем, что вина его настолько велика, чтобы за нее давали 20 лет. Он искренен и честен в своих убеждениях — его бессрочная голодовка это доказывает, — говорится в тексте

Нам надо смягчать политический климат в стране, мириться с соседями. Помилуйте Олега Сенцова, мы просим Вас, — призвали они.

Заявление подписали 12 человек. Просьбу о помиловании Сенцова поддержали режиссеры Андрей Звягинцев, Павел Лунгин, Александр Сокуров, Валерий Тодоровский и Алексей Учитель, журналисты Владимир Познер, Ксения Собчак, актриса Чулпан Хаматова и глава «Роскино» Екатерина Мцитуридзе.

Тем временем полиция задержала в Москве актеров театра "Teaтр.doc", которые раздавали листовки в поддержку украинского политзаключенного Олега Сенцова.

Как известно, украинский режиссер осужден в РФ на 20 лет по обвинению в якобы подготовке терактов в оккупированном Крыму.
Сенцов свою вину не признает.

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Адвокаты и правозащитники называют дело сфабрикованным и утверждают, что показаний против Сенцова сотрудники ФСБ РФ добились пытками.
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Сегодня, 23:31 » Автор: Едгар Букмирза
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