Раздел: Общество
На Крещатике обвалился фасад дома
Обошлось без пострадавших.
Вечером во вторник, 19 июня, на улице Крещатик в Киеве частично обвалился фасад дома, передает Хроника.инфо со ссылкой на Информатор.
Инцидент произошел около 21:00 в доме №29. Обрушилась лепнина фасада. Куски бетона с четвертого этажа посыпались на тротуар и проезжую часть между магазином Roshen и вареничной "Катюша".
Предварительно, никто из прохожих не пострадал. Тротуар частично перекрыт.
Читайте также: Киевлянам показали обновленный фасад Дома профсоюзов
Это уже не первый инцидент, с обрушением здания в этом доме.
Вечером во вторник, 19 июня, на улице Крещатик в Киеве частично обвалился фасад дома, передает Хроника.инфо со ссылкой на Информатор.
Инцидент произошел около 21:00 в доме №29. Обрушилась лепнина фасада. Куски бетона с четвертого этажа посыпались на тротуар и проезжую часть между магазином Roshen и вареничной "Катюша".
Предварительно, никто из прохожих не пострадал. Тротуар частично перекрыт.
Читайте также: Киевлянам показали обновленный фасад Дома профсоюзов
Это уже не первый инцидент, с обрушением здания в этом доме.
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