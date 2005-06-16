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Раздел: Общество  
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На Крещатике обвалился фасад дома

На Крещатике обвалился фасад домаОбошлось без пострадавших.

Вечером во вторник, 19 июня, на улице Крещатик в Киеве частично обвалился фасад дома, передает Хроника.инфо со ссылкой на Информатор.

Инцидент произошел около 21:00 в доме №29. Обрушилась лепнина фасада. Куски бетона с четвертого этажа посыпались на тротуар и проезжую часть между магазином Roshen и вареничной "Катюша".

Предварительно, никто из прохожих не пострадал. Тротуар частично перекрыт.

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Это уже не первый инцидент, с обрушением здания в этом доме.

На Крещатике обвалился фасад дома
На Крещатике обвалился фасад дома
На Крещатике обвалился фасад дома
На Крещатике обвалился фасад дома
На Крещатике обвалился фасад дома
На Крещатике обвалился фасад дома
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 Теги: Крещатик, фасад

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Сегодня, 10:17 » Автор: Анна Мартынова
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