Раздел: Общество
Как изменился после ремонта столичный парк Партизанской славы
Еще есть над чем работать.
В Киеве активно ремонтируют скверы, парки и другие рекреационные зоны столицы. Одним из таких мест стал парк Партизанской славы, который расположен в Дарницком районе, передает Хроника.инфо со ссылкой на informator.ua.
На его реконструкцию город потратил 48 386 700 гривен. Ремонтировали сквер с марта по июнь 2018 года.
Мы отправились в Дарницкий район, чтобы посмотреть, что поменялось в парке после капремонта. Стоит отметить, что в парке появились новые дорожки, починили покрытие на старых. Обновили и систему освещения. Однако не все работы завершены, несмотря на то, что сроки ремонта подходят к концу. А некоторые дорожки так и остались в прежнем виде. На небольшом пляже около водоема, где любят отдыхать местные жители, растет трава. Но киевлян это не пугает – на берегу немало загорающих.
Читайте также: В Киеве реконструируют парк Партизанской славы: что изменится
А то, на что потратили более 48 миллионов гривен, можно увидеть в нашей фотоподборке.
В Киеве активно ремонтируют скверы, парки и другие рекреационные зоны столицы. Одним из таких мест стал парк Партизанской славы, который расположен в Дарницком районе, передает Хроника.инфо со ссылкой на informator.ua.
На его реконструкцию город потратил 48 386 700 гривен. Ремонтировали сквер с марта по июнь 2018 года.
Мы отправились в Дарницкий район, чтобы посмотреть, что поменялось в парке после капремонта. Стоит отметить, что в парке появились новые дорожки, починили покрытие на старых. Обновили и систему освещения. Однако не все работы завершены, несмотря на то, что сроки ремонта подходят к концу. А некоторые дорожки так и остались в прежнем виде. На небольшом пляже около водоема, где любят отдыхать местные жители, растет трава. Но киевлян это не пугает – на берегу немало загорающих.
Читайте также: В Киеве реконструируют парк Партизанской славы: что изменится
А то, на что потратили более 48 миллионов гривен, можно увидеть в нашей фотоподборке.
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