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Раздел: Общество  
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Как изменился после ремонта столичный парк Партизанской славы

Как изменился после ремонта столичный парк Партизанской славы Еще есть над чем работать.

В Киеве активно ремонтируют скверы, парки и другие рекреационные зоны столицы. Одним из таких мест стал парк Партизанской славы, который расположен в Дарницком районе, передает Хроника.инфо со ссылкой на informator.ua.

На его реконструкцию город потратил 48 386 700 гривен. Ремонтировали сквер с марта по июнь 2018 года.

Мы отправились в Дарницкий район, чтобы посмотреть, что поменялось в парке после капремонта. Стоит отметить, что в парке появились новые дорожки, починили покрытие на старых. Обновили и систему освещения. Однако не все работы завершены, несмотря на то, что сроки ремонта подходят к концу. А некоторые дорожки так и остались в прежнем виде. На небольшом пляже около водоема, где любят отдыхать местные жители, растет трава. Но киевлян это не пугает – на берегу немало загорающих.

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А то, на что потратили более 48 миллионов гривен, можно увидеть в нашей фотоподборке.

Как изменился после ремонта столичный парк Партизанской славы
Как изменился после ремонта столичный парк Партизанской славы
Как изменился после ремонта столичный парк Партизанской славы
Как изменился после ремонта столичный парк Партизанской славы
Как изменился после ремонта столичный парк Партизанской славы
Как изменился после ремонта столичный парк Партизанской славы
Как изменился после ремонта столичный парк Партизанской славы
Как изменился после ремонта столичный парк Партизанской славы
Как изменился после ремонта столичный парк Партизанской славы
Как изменился после ремонта столичный парк Партизанской славы
Как изменился после ремонта столичный парк Партизанской славы
Как изменился после ремонта столичный парк Партизанской славы
Как изменился после ремонта столичный парк Партизанской славы
Как изменился после ремонта столичный парк Партизанской славы
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 Теги: парк, Киев

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Сегодня, 11:51 » Автор: Анна Мартынова
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