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Водителям ограничили въезд на Труханов остров

Водителям ограничили въезд на Труханов островАвтомобилистам на заметку.

В разгар пляжного сезона напоминаем столичным водителям, что заехать на автомобиле на Труханов остров «просто так» невозможно, передает Хроника.инфо со ссылкой на avtovod.org.ua

Для того, чтобы проехать через пропускной пункт, номер вашего автомобиля должен быть в общей базе транспортных средств, которым разрешен въезд на территорию Труханова острова.

Как сообщается на сайте КП «Київтранспарксервіс», электронная база данных транспортных средств, которым предоставляется право заезда, выезда и перемещения по территории Труханова острова формируется на основании заявлений от физических и юридических лиц в рамках квот, которые устанавливает и распределяет КП «Київміськрозвиток» на основании документов, которые подтверждают право нахождения на территории острова (наличие регистрации на Трухановом острове, право пользование земельным участком, договор аренды участка или имущества и т. п.).

На практике это означает, что прежде чем отправляться на автомобиле на Труханов остров, водителю нужно обратиться к администрации того заведения, куда он направляется, чтобы номер автомобиля внесли в базу. После этого можно спокойно заезжать - болларды на пропускном пункте должны сработать автоматически.

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Также нужно иметь в виду, что на территории острова осуществляется контроль скоростного режима, и номера авто злостных нарушителей будут удалять из базы. Поэтому стоит тщательно соблюдать установленные на острове скоростные ограничения.
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 Теги: Киев, Труханов остров

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Сегодня, 13:30 » Автор: Анна Мартынова
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