Раздел: Общество
В Киеве известный оркестр проведет благотворительный концерт
Деньги пойдут на помощь многодетной семье Ольги Подусовой.
25 июня в столичном театре имени Ивана Франко состоится благотворительный концерт "Чудо" украинского камерного оркестра "Виртуозы Киева". Все вырученные средства пойдут на помощь многодетной семье Ольги Подусовой, передает Хроника.инфо со ссылкой на 24tv.ua.
"Виртуозы Киева" – первый независимый камерный оркестр Украины, сформировался в 2016 году под руководством дирижера Дмитрия Яблонского. Яблонский – почетный дирижер Иерусалимского оркестра, номинант на премию Grammy. Выступает в Карнеги-холле (Нью-Йорк), Ла Скала (Милан) и Лувре (Париж). "Виртуозы Киева" – номинанты премии Classical Music Awards 2018 за лучший диск года. Сейчас один из самых востребованных коллективов Украины, который дал в год более 100 концертов по всему миру, решил присоединиться к всеукраинской акции в поддержку необычной семьи.
Одесситка Ольга Подусова усыновила 11 детей, которые считались проблемными и не могли социализироваться в детских домах. Ольга делает чудеса, и в маленькой 41-метровой квартирке в Одессе эти дети нашли настоящую семью. Они социализировались, ходят в школу, играют на музыкальных инструментах и живут полноценной жизнью.
По инициативе и при активном участии блоггеров, интернет-ресурсов, бизнесменов, коллективов различных предприятий был проведен сбор средств. Неравнодушные люди собрали более полутора миллионов гривен, и в селе Раздельное Одесской области для Подусових приобретео большой дом и достроен к нему дополнительный третий этаж. И вот теперь деньги от концерта "Чудо" в Киеве пойдут на нужды по благоустройству дома и на детскую площадку возле него.
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В программе благотворительного концерта произведения Моцарта, Баха и Чайковского. Также в фойе театра состоится выставка-продажа рисунков детей Подусових. Все желающие смогут оценить способности малышей и приобрести их работы.
25 июня в столичном театре имени Ивана Франко состоится благотворительный концерт "Чудо" украинского камерного оркестра "Виртуозы Киева". Все вырученные средства пойдут на помощь многодетной семье Ольги Подусовой, передает Хроника.инфо со ссылкой на 24tv.ua.
"Виртуозы Киева" – первый независимый камерный оркестр Украины, сформировался в 2016 году под руководством дирижера Дмитрия Яблонского. Яблонский – почетный дирижер Иерусалимского оркестра, номинант на премию Grammy. Выступает в Карнеги-холле (Нью-Йорк), Ла Скала (Милан) и Лувре (Париж). "Виртуозы Киева" – номинанты премии Classical Music Awards 2018 за лучший диск года. Сейчас один из самых востребованных коллективов Украины, который дал в год более 100 концертов по всему миру, решил присоединиться к всеукраинской акции в поддержку необычной семьи.
Одесситка Ольга Подусова усыновила 11 детей, которые считались проблемными и не могли социализироваться в детских домах. Ольга делает чудеса, и в маленькой 41-метровой квартирке в Одессе эти дети нашли настоящую семью. Они социализировались, ходят в школу, играют на музыкальных инструментах и живут полноценной жизнью.
По инициативе и при активном участии блоггеров, интернет-ресурсов, бизнесменов, коллективов различных предприятий был проведен сбор средств. Неравнодушные люди собрали более полутора миллионов гривен, и в селе Раздельное Одесской области для Подусових приобретео большой дом и достроен к нему дополнительный третий этаж. И вот теперь деньги от концерта "Чудо" в Киеве пойдут на нужды по благоустройству дома и на детскую площадку возле него.
Читайте также: Маленькая коала покорила интернет-пользователей
В программе благотворительного концерта произведения Моцарта, Баха и Чайковского. Также в фойе театра состоится выставка-продажа рисунков детей Подусових. Все желающие смогут оценить способности малышей и приобрести их работы.
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