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Раздел: Общество  
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В киевском метро видели лисицу

В киевском метро видели лисицуЛисица прокатилась с хозяином.

В киевском метро сфотографировали необычного пассажира. В вагоне заметили мужчину, который держал на руках лису. На животное была надета шлея с поводком, передает Хроника.инфо со ссылкой на Сегодня.

"Хвост длиной в тело и почти лысый) линяет, наверное)", – предположил автор фото Максим Тринеев.

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 Теги: Киев, метро

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Сегодня, 17:15 » Автор: Анна Мартынова
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