Раздел: Общество
В киевском метро видели лисицу
Лисица прокатилась с хозяином.
В киевском метро сфотографировали необычного пассажира. В вагоне заметили мужчину, который держал на руках лису. На животное была надета шлея с поводком, передает Хроника.инфо со ссылкой на Сегодня.
"Хвост длиной в тело и почти лысый) линяет, наверное)", – предположил автор фото Максим Тринеев.
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В киевском метро сфотографировали необычного пассажира. В вагоне заметили мужчину, который держал на руках лису. На животное была надета шлея с поводком, передает Хроника.инфо со ссылкой на Сегодня.
"Хвост длиной в тело и почти лысый) линяет, наверное)", – предположил автор фото Максим Тринеев.
Читайте также: В киевском метро увеличат количество банкоматов
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