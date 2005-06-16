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Раздел: Общество  
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Вели себя некорректно: в Раде лишили аккредитации двух журналисток

Вели себя некорректно: в Раде лишили аккредитации двух журналистокОни вели себя некорректно.

Комитет Верховной Рады по вопросам свободы слова и информационной политики поддержал обращение руководителя пресс-службы Аппарата ВР Ирины Кармелюк о лишении аккредитации журналисток Юлии Махмуди и Валерии Егоровой за их неэтичное поведение.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на bykvu.com.

Такое решение комитет принял на заседании 20 июня, сообщила Кармелюк на своей странице в Facebook.

Фото двух журналисток в Раде 24 мая обнародовал на своей странице в Facebook оператор "5 канала" Ян Доброносов. Журналистки Юлия Махмуди и Валерия Егорова, не желая быть сфотографированными в кулуарах Верховной Рады, вели себя некорректно: одна из них продемонстрировала в объектив неприличный жест (средний палец).

На следующий день руководитель пресс-службы Аппарата Верховной Рады Украины Ирины Кармелюк в своем посте на Facebook призвала главных редакторов изданий, которые представляют Махмуди и Егорову, обратить внимание на несоответствие поведения этих журналисток в Верховной Раде, несоблюдение норм этики и заменить их.

Сообщается, что Юлия Махмуди была аккредитована в Раде от газеты "Громадський вісник Києва", а Валерия Егорова - от газеты "Flash on time news".

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"Маленькая победа на пути повышения статуса парламентского кореспондента - девушки, которые презирают Высший законодательный орган и государственные символы, лишены аккредитации в Парламенте. За это решение единогласно проголосовали члены Комитета по вопросам свободы слова и информационной политики. Этому способствовала настоящая гражданская позиция парламентских корреспондентов и общественности, которые высказались за недопустимость подобного поведения, которую ярко подал Ян Доброносов. Спасибо за то, что читатели не остались равнодушными, хотя комментарии иногда зашкаливали. Держаться вместе - группа это сила! В новом положении об аккредитации должны быть прописаны полномочия общественного совета авторитетных журналистов-"аксакалов" - так как это происходит в ведущих странах мира - для упорядочения работы и содействия повышению статуса парламентского корреспондента!" - сообщила Кармелюк.
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 Теги: рада, аккредитация

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Сегодня, 22:12 » Автор: Едгар Букмирза
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