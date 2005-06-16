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Раздел: Общество  
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Под Киев привезли 40 тонн львовского мусора

Под Киев привезли 40 тонн львовского мусораАктивисты вызвали полицию.

В среду ночью, 20 июня, в село Пролиски Бориспольского района Киевской области фуры привезли фуры привезли 40 тонн бытовых отходов из Львова, передает Хроника.инфо со ссылкой на obozrevatel.com.

Об этом сообщил журналист Роман Бочкала на своей странице в Facebook, добавив, что активисты "Стоп коррупции", узнав об этом, вызвали полицию.

"Произвол прекратили. Странная история. Фуры сюда едут не впервые. Поэтому там и происходит общественный мониторинг. На прошлой неделе было остановлено 18 грузовиков в день! В другой день - еще 20. В сопровождении полиции были доставлены обратно во Львов. Открыли уголовное производство. Но почему-то мусор снова везут именно сюда", - написал Бочкала.

Он отметил, что свалку было официально закрыто, поскольку она исчерпала свой ресурс, и добавил, что договора с сельсоветом на захоронение или хранение этого мусора также нет.

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"У львовян есть только договор с каким-то ООО "Рога и копыта" на переработку этого хлама на данной свалке. Вот только эта фирма к свалке в Пролисках никакого отношения не имеет. Местные правоохранители и поселковый голова хмурят лоб, бьют кулаком по столу. Мол, разберемся! Спасибо, ребята, что помогаете! Но есть ощущение - что-то они не договаривают. Потому что очень просто было бы все это прекратить", - считает Бочкала.

Под Киев привезли 40 тонн львовского мусора
Под Киев привезли 40 тонн львовского мусора
Под Киев привезли 40 тонн львовского мусора
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 Теги: Киевщина, мусор

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Сегодня, 09:14 » Автор: Анна Мартынова
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