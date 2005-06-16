Раздел: Общество
Киевлян предупредили о резком похолодании
Похолодает до +20.
В субботу, 23 июня, в столице Украины ожидается похолодание до +18 +20 градусов, а вечером - до +15 градусов, передает Хроника.инфо со ссылкой на newsoboz.org.
"Киевляне, кто планирует в субботу выезд на природу - вместо сачков для ловли бабочек лучше возьмите тонкий пуховичок", - написала синоптик Наталья Диденко в Facebook.
Кроме того ,по прогнозам 22-23 июня пройдут дожди с порывистым ветром.
"Накануне может реагировать организм на грядущую смену погоды - не пугайтесь, подготовьтесь", - предупредила она.
Читайте также: В Киеве до конца лета ограничат движение по мосту Патона
Согласно прогнозу Укргидрометцентра, в Киеве в субботу будет дождливо и максимум +20, в воскресенье - погода прояснится, но будет прохладно - до 22 градусов тепла.
В субботу, 23 июня, в столице Украины ожидается похолодание до +18 +20 градусов, а вечером - до +15 градусов, передает Хроника.инфо со ссылкой на newsoboz.org.
"Киевляне, кто планирует в субботу выезд на природу - вместо сачков для ловли бабочек лучше возьмите тонкий пуховичок", - написала синоптик Наталья Диденко в Facebook.
Кроме того ,по прогнозам 22-23 июня пройдут дожди с порывистым ветром.
"Накануне может реагировать организм на грядущую смену погоды - не пугайтесь, подготовьтесь", - предупредила она.
Читайте также: В Киеве до конца лета ограничат движение по мосту Патона
Согласно прогнозу Укргидрометцентра, в Киеве в субботу будет дождливо и максимум +20, в воскресенье - погода прояснится, но будет прохладно - до 22 градусов тепла.
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