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Раздел: Общество  
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Киевлян предупредили о резком похолодании

Киевлян предупредили о резком похолоданииПохолодает до +20.

В субботу, 23 июня, в столице Украины ожидается похолодание до +18 +20 градусов, а вечером - до +15 градусов, передает Хроника.инфо со ссылкой на newsoboz.org.

"Киевляне, кто планирует в субботу выезд на природу - вместо сачков для ловли бабочек лучше возьмите тонкий пуховичок", - написала синоптик Наталья Диденко в Facebook.

Кроме того ,по прогнозам 22-23 июня пройдут дожди с порывистым ветром.

"Накануне может реагировать организм на грядущую смену погоды - не пугайтесь, подготовьтесь", - предупредила она.

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Согласно прогнозу Укргидрометцентра, в Киеве в субботу будет дождливо и максимум +20, в воскресенье - погода прояснится, но будет прохладно - до 22 градусов тепла.
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 Теги: Киев, погода

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Сегодня, 10:23 » Автор: Анна Мартынова
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