Раздел: Общество
Киевлянам подсказали, где интересно провести эти выходные
Афиша мероприятий на 22-24 июня.
Лето в самом разгаре, поэтому не стоит сидеть дома! Мы традиционно подготовили подборку самых интересных мероприятий столицы, передает Хроника.инфо со ссылкой на Комментарии.
Фестиваль BeLive
Этот масштабный летний фестиваль на несколько дней превратится в главную культурную арену страны! Посетителей ожидает много музыки, уличной еды, стендапа, кино и других развлечений. Всего на фестивале предполагается обустроить10 зон, включая 3 сцены.
Когда: 21-24 июня
Где: Olympic NSC (ул. Большая Васильковская 55).
Цена: от 999 грн
Оркестр НАОНИ. Летний концерт на крыше
Украинский оркестр НАОНИ зазвучит на самой атмосферной крыше Киева ROOF. Вы сможете услышать песни легендарных Beatles, Deep Purple, Queen и ABBA в исполнении симфонического ансамбля.
Когда: 22 июня
Где: ул. Сечевых Стрельцов, 37-41
Цена: от 300 грн
International Yoga Day-2018
Это уникальный фестиваль, грандиозный флешмоб и праздник здоровья, приуроченный к Международному Дню Йоги. Этот йога-челлендж призван объединить сотни людей, и даже целые города единой целью — быть здоровыми и счастливыми.
Когда: 23 июня
Где: ул. Крещатик
Цена: вход свободный
Мастер-классы по гончарству
Вас научат работать с гончарным кругом и покажут, как придать глине желаемую форму. Поэтому вы сможете собственноручно сделать чашку, тарелку, вазу или кувшин.
Когда: 23-24 июня
Где: ул. Десятинная, 12
Цена: 200-250
День молодежи
По случаю праздника в парке устроят музыкально-развлекательную программу. Кульминацией программы станет огненно-пиротехническое шоу от команды PyroCast.
Когда: 24 июня
Где: Парк «Победа»
Цена: вход свободный
Handmade Контракти
Это больше, чем фестиваль или ярмарка. Это свято культуры, традиций и единения, это сообщество активных граждан, которые каждый день делают свой вклад в развитие нашей страны.
Когда: 23-23 июня
Где: Контрактовая площадь
Цена: вход свободный
Читайте также: Под Киевом ночью горела АЗС
Концерт Matrang
Новый артист лейбла «Газгольдер» приглашает на танцевальный вечер. Альбом музыканта получил название «ЭЙА» и уже успел стать одним из громких релизов этого года. Исполнитель обладает завораживающим тембром, за что и получил сравнение с легендарным Виктором Цоем.
Когда: 23 июня
Где: «Stereo Plaza» (пр-т. Лобановского, 119).
Цена: от 550 грн
Лето в самом разгаре, поэтому не стоит сидеть дома! Мы традиционно подготовили подборку самых интересных мероприятий столицы, передает Хроника.инфо со ссылкой на Комментарии.
Фестиваль BeLive
Этот масштабный летний фестиваль на несколько дней превратится в главную культурную арену страны! Посетителей ожидает много музыки, уличной еды, стендапа, кино и других развлечений. Всего на фестивале предполагается обустроить10 зон, включая 3 сцены.
Когда: 21-24 июня
Где: Olympic NSC (ул. Большая Васильковская 55).
Цена: от 999 грн
Оркестр НАОНИ. Летний концерт на крыше
Украинский оркестр НАОНИ зазвучит на самой атмосферной крыше Киева ROOF. Вы сможете услышать песни легендарных Beatles, Deep Purple, Queen и ABBA в исполнении симфонического ансамбля.
Когда: 22 июня
Где: ул. Сечевых Стрельцов, 37-41
Цена: от 300 грн
International Yoga Day-2018
Это уникальный фестиваль, грандиозный флешмоб и праздник здоровья, приуроченный к Международному Дню Йоги. Этот йога-челлендж призван объединить сотни людей, и даже целые города единой целью — быть здоровыми и счастливыми.
Когда: 23 июня
Где: ул. Крещатик
Цена: вход свободный
Мастер-классы по гончарству
Вас научат работать с гончарным кругом и покажут, как придать глине желаемую форму. Поэтому вы сможете собственноручно сделать чашку, тарелку, вазу или кувшин.
Когда: 23-24 июня
Где: ул. Десятинная, 12
Цена: 200-250
День молодежи
По случаю праздника в парке устроят музыкально-развлекательную программу. Кульминацией программы станет огненно-пиротехническое шоу от команды PyroCast.
Когда: 24 июня
Где: Парк «Победа»
Цена: вход свободный
Handmade Контракти
Это больше, чем фестиваль или ярмарка. Это свято культуры, традиций и единения, это сообщество активных граждан, которые каждый день делают свой вклад в развитие нашей страны.
Когда: 23-23 июня
Где: Контрактовая площадь
Цена: вход свободный
Читайте также: Под Киевом ночью горела АЗС
Концерт Matrang
Новый артист лейбла «Газгольдер» приглашает на танцевальный вечер. Альбом музыканта получил название «ЭЙА» и уже успел стать одним из громких релизов этого года. Исполнитель обладает завораживающим тембром, за что и получил сравнение с легендарным Виктором Цоем.
Когда: 23 июня
Где: «Stereo Plaza» (пр-т. Лобановского, 119).
Цена: от 550 грн
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