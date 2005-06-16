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Раздел: Общество  
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Киевлянам подсказали, где интересно провести эти выходные

Киевлянам подсказали, где интересно провести эти выходныеАфиша мероприятий на 22-24 июня.

Лето в самом разгаре, поэтому не стоит сидеть дома! Мы традиционно подготовили подборку самых интересных мероприятий столицы, передает Хроника.инфо со ссылкой на Комментарии.

Фестиваль BeLive

Этот масштабный летний фестиваль на несколько дней превратится в главную культурную арену страны! Посетителей ожидает много музыки, уличной еды, стендапа, кино и других развлечений. Всего на фестивале предполагается обустроить10 зон, включая 3 сцены.

Киевлянам подсказали, где интересно провести эти выходные


Когда: 21-24 июня

Где: Olympic NSC (ул. Большая Васильковская 55).

Цена: от 999 грн

Киевлянам подсказали, где интересно провести эти выходные


Оркестр НАОНИ. Летний концерт на крыше

Украинский оркестр НАОНИ зазвучит на самой атмосферной крыше Киева ROOF. Вы сможете услышать песни легендарных Beatles, Deep Purple, Queen и ABBA в исполнении симфонического ансамбля.

Когда: 22 июня

Где: ул. Сечевых Стрельцов, 37-41

Цена: от 300 грн

Киевлянам подсказали, где интересно провести эти выходные


International Yoga Day-2018

Это уникальный фестиваль, грандиозный флешмоб и праздник здоровья, приуроченный к Международному Дню Йоги. Этот йога-челлендж призван объединить сотни людей, и даже целые города единой целью — быть здоровыми и счастливыми.

Когда: 23 июня

Где: ул. Крещатик

Цена: вход свободный

Киевлянам подсказали, где интересно провести эти выходные


Мастер-классы по гончарству

Вас научат работать с гончарным кругом и покажут, как придать глине желаемую форму. Поэтому вы сможете собственноручно сделать чашку, тарелку, вазу или кувшин.

Когда: 23-24 июня

Где: ул. Десятинная, 12

Цена: 200-250

Киевлянам подсказали, где интересно провести эти выходные


День молодежи

По случаю праздника в парке устроят музыкально-развлекательную программу. Кульминацией программы станет огненно-пиротехническое шоу от команды PyroCast.

Когда: 24 июня

Где: Парк «Победа»

Цена: вход свободный

Киевлянам подсказали, где интересно провести эти выходные


Handmade Контракти

Это больше, чем фестиваль или ярмарка. Это свято культуры, традиций и единения, это сообщество активных граждан, которые каждый день делают свой вклад в развитие нашей страны.

Когда: 23-23 июня

Где: Контрактовая площадь

Цена: вход свободный

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Киевлянам подсказали, где интересно провести эти выходные


Концерт Matrang

Новый артист лейбла «Газгольдер» приглашает на танцевальный вечер. Альбом музыканта получил название «ЭЙА» и уже успел стать одним из громких релизов этого года. Исполнитель обладает завораживающим тембром, за что и получил сравнение с легендарным Виктором Цоем.


Когда: 23 июня

Где: «Stereo Plaza» (пр-т. Лобановского, 119).

Цена: от 550 грн
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 Теги: Киев, выходные

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Сегодня, 12:24 » Автор: Анна Мартынова
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