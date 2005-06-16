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Раздел: Общество  
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В центре Киева временно ограничат движение на двух улицах

В центре Киева временно ограничат движение на двух улицахОграничение связано с проведением массовых мероприятий.

В субботу, 23 июня, в Киеве запретят движение вдоль Владимирского проезда и на улице Владимирской. Здесь устроят концерт, передает Хроника.инфо со ссылкой на informator.ua.

Движение перекроют с 19:30 до 21:30 вдоль Владимирского проезда (от перекрестка с улицей Владимирской до перекрестка Малой Житомирской) и на улице Владимирской (от перекрестка с улицей Рейтарской до перекрестка с Большой Житомирской).

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Причина запрета — проведение на Софийской площади художественного проекта «В Украину вернусь» с участием оперных звезд. Все выступления будут проходить в сопровождении большого симфонического оркестра Национальной филармонии Украины. В программе — произведения мировой классики. Посещение мероприятия будет бесплатным.
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 Теги: Киев, ограничение движения

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Сегодня, 15:12 » Автор: Анна Мартынова
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