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Раздел: Общество  
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В центре Киева музыканты 12 часов будут играть гимн Украины

В центре Киева музыканты 12 часов будут играть гимн УкраиныИсполнят 72 варианта гимна.

В четверг, 21 июня, в Украине отмечают День музыки и поддерживают украинцев, заключенных в тюрьмах России. В центре Киева музыканты устанавливают рекорд по исполнению гимна страны, передает Хроника.инфо со ссылкой на informator.ua.

Под Монументом Независимости Украины беспрерывно исполняют гимн Украины в авторских обработках.

Основная цель пианистов – играть главную композицию страны в течение 12 часов без остановок. Каждые 10 минут музыканты исполняют новую обработку.

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Всего сыграют 72 вариации гимна Украины. Эту цифру выбрали неспроста. Именно столько наших соотечественников заключены в российских тюрьмах. В течение дня представители Книги рекордов Гиннеса Украины собираются зафиксировать этот рекорд. Стоит сказать, что с утра на Майдан пришло не слишком много людей, ведь это только начало рабочего дня. Но, вероятно, к вечеру ценителей музыки и свободы соберется гораздо больше, а поддерживать музыкантов будет более многочисленная публика.

В центре Киева музыканты 12 часов будут играть гимн Украины
В центре Киева музыканты 12 часов будут играть гимн Украины
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 Теги: Киев, музыканты

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Сегодня, 15:32 » Автор: Анна Мартынова
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