Раздел: Общество
В центре Киева музыканты 12 часов будут играть гимн Украины
Исполнят 72 варианта гимна.
В четверг, 21 июня, в Украине отмечают День музыки и поддерживают украинцев, заключенных в тюрьмах России. В центре Киева музыканты устанавливают рекорд по исполнению гимна страны, передает Хроника.инфо со ссылкой на informator.ua.
Под Монументом Независимости Украины беспрерывно исполняют гимн Украины в авторских обработках.
Основная цель пианистов – играть главную композицию страны в течение 12 часов без остановок. Каждые 10 минут музыканты исполняют новую обработку.
Читайте также: В центре Киева временно ограничат движение на двух улицах
Всего сыграют 72 вариации гимна Украины. Эту цифру выбрали неспроста. Именно столько наших соотечественников заключены в российских тюрьмах. В течение дня представители Книги рекордов Гиннеса Украины собираются зафиксировать этот рекорд. Стоит сказать, что с утра на Майдан пришло не слишком много людей, ведь это только начало рабочего дня. Но, вероятно, к вечеру ценителей музыки и свободы соберется гораздо больше, а поддерживать музыкантов будет более многочисленная публика.
В четверг, 21 июня, в Украине отмечают День музыки и поддерживают украинцев, заключенных в тюрьмах России. В центре Киева музыканты устанавливают рекорд по исполнению гимна страны, передает Хроника.инфо со ссылкой на informator.ua.
Под Монументом Независимости Украины беспрерывно исполняют гимн Украины в авторских обработках.
Основная цель пианистов – играть главную композицию страны в течение 12 часов без остановок. Каждые 10 минут музыканты исполняют новую обработку.
Читайте также: В центре Киева временно ограничат движение на двух улицах
Всего сыграют 72 вариации гимна Украины. Эту цифру выбрали неспроста. Именно столько наших соотечественников заключены в российских тюрьмах. В течение дня представители Книги рекордов Гиннеса Украины собираются зафиксировать этот рекорд. Стоит сказать, что с утра на Майдан пришло не слишком много людей, ведь это только начало рабочего дня. Но, вероятно, к вечеру ценителей музыки и свободы соберется гораздо больше, а поддерживать музыкантов будет более многочисленная публика.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
155
0
Также советуем посмотреть
- Радикали проти колишніх
- Сеть покорили игривые еноты из николаевского зоопарка
- В парламенте рассматривается важнейший Законопроект
- Боевики планируют провести принудительные антиукраинские митинги
- Зато уютно: в Австралии вомбат поселился в стиральной машинке
- Форум Тимошенко: с чем «выскочат» остальные
- Укрзализныця сообщила о диверсии на Полтавщине
- Как россиянину перейти в средний класс
- Боевики переместили блокпост на окраине Горловки, - ОБСЕ
- Ющенко знатно потроллил «нищую» Тимошенко
- Прекрасный пример двойных стандартов
- Нацполиция получила право контроля над таможенниками
- ЧМ-2018 в подборке смешных мемов
- Павел Жебривский как жертва
- Вместо душа: байкер придумал забавный способ использования мотоцикла
- Украина и дефолт: существуют ли риски
- На КПВВ Станица Луганская у украинца обнаружили почти 100 мобильных телефонов
- Познакомьтесь: аудитор Жебривский
- Уфологи разглядели гуманоида в отражении скафандра
- Миротворці: Росія тягне паузу
- На Донбассе ранены три бойца ВСУ
- Кот с необычным окрасом стал звездой Instagram
- Прикольные фотки «чудиков», которых можно встретить в транспорте
- Смешные фотки девушек, не "дружащих" с макияжам
- Милые коты, которые не могут расстаться с собаками
- В Украине рассказали о серьезной угрозе со стороны России
- Забавные фотки, способные развеять плохое настроение
- Зарядитесь позитивом: свежая подборка анекдотов
- Боевики «ДНР» насмешили своими «достижениями»
- Сомнительные законы Путина высмеяли новой карикатурой
Оставьте свой комментарий