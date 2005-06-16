Раздел: Общество
Названы пляжи Киевщины, на которых нельзя купаться
Качество воды на этих пляжах не соответствует стандартам
В Киевской области Минздрав не рекомендует купаться на ряде пляжей, передает Хроника.инфо со ссылкой на Комментарии.
«Качество воды в пределах этих пляжей и рекреационных зон не соответствует стандарту на микробное загрязнение по индексу ЛКП (лактопозитивные кишечные палочки)», - говорится в сообщении.
Отмечается, что в Киевской области нельзя купаться на следующих пляжах:
- Васильков, рекреационная зона, р. Стугна
- Мироновка, ул. Захарченко, рекреационная зона для отдыха населения, p. Росава
- Рокитное, рекреационная зона для отдыха населения, р.Рось
- Вышгород, оз. "Бегемотик-1"
- Вышгород, оз. "Бегемотик-2"
- Вышгород, ул.Набережная, озеро
- Барышевка, зоны рекреации р. Трубеж
- Барышевка, зоны рекреации р. Ст. Красиловка
- Барышевка, озеро “Земснаряд”
- Згуровка, озеро “СТАВ”
- Згуровка, озеро “Рецево”
- с. Цыбли Переяслав-Хмельницкого района, пляж на Каневском водохранилище "Источник Надежды"
- Переяслав-Хмельницкий, пляж на Каневском водохранилище (городской пляж)
- Борисполь, озеро “Олесницкое”
- Борисполь, озеро УМБ-17
- Борисполь, озеро "Княжицкое"
- Кийлов Бориспольского района, река Павловка
- Кийлов Бориспольского района, Каневское водохранилище
- Тарасовка Киево-Святошинского района, зона отдыха озеро
- Крюковщина Киево-Святошинского района, зона отдыха “Крючок”
- Тетиев, рекреационная зона места массового отдыха, p. Роська
- Белая Церковь, пляж “Центральный”, р. Рось
Читайте также: Назван лучший продукт для профилактики сахарного диабета
- Борисполь, озеро микрорайона "Нестеривка"
- Переяслав-Хмельницкий, рекреационные зоны отдыха “Лесное озеро”
В Киевской области Минздрав не рекомендует купаться на ряде пляжей, передает Хроника.инфо со ссылкой на Комментарии.
«Качество воды в пределах этих пляжей и рекреационных зон не соответствует стандарту на микробное загрязнение по индексу ЛКП (лактопозитивные кишечные палочки)», - говорится в сообщении.
Отмечается, что в Киевской области нельзя купаться на следующих пляжах:
- Васильков, рекреационная зона, р. Стугна
- Мироновка, ул. Захарченко, рекреационная зона для отдыха населения, p. Росава
- Рокитное, рекреационная зона для отдыха населения, р.Рось
- Вышгород, оз. "Бегемотик-1"
- Вышгород, оз. "Бегемотик-2"
- Вышгород, ул.Набережная, озеро
- Барышевка, зоны рекреации р. Трубеж
- Барышевка, зоны рекреации р. Ст. Красиловка
- Барышевка, озеро “Земснаряд”
- Згуровка, озеро “СТАВ”
- Згуровка, озеро “Рецево”
- с. Цыбли Переяслав-Хмельницкого района, пляж на Каневском водохранилище "Источник Надежды"
- Переяслав-Хмельницкий, пляж на Каневском водохранилище (городской пляж)
- Борисполь, озеро “Олесницкое”
- Борисполь, озеро УМБ-17
- Борисполь, озеро "Княжицкое"
- Кийлов Бориспольского района, река Павловка
- Кийлов Бориспольского района, Каневское водохранилище
- Тарасовка Киево-Святошинского района, зона отдыха озеро
- Крюковщина Киево-Святошинского района, зона отдыха “Крючок”
- Тетиев, рекреационная зона места массового отдыха, p. Роська
- Белая Церковь, пляж “Центральный”, р. Рось
Читайте также: Назван лучший продукт для профилактики сахарного диабета
- Борисполь, озеро микрорайона "Нестеривка"
- Переяслав-Хмельницкий, рекреационные зоны отдыха “Лесное озеро”
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