Названы пляжи Киевщины, на которых нельзя купаться

Качество воды на этих пляжах не соответствует стандартам



В Киевской области Минздрав не рекомендует купаться на ряде пляжей, передает



«Качество воды в пределах этих пляжей и рекреационных зон не соответствует стандарту на микробное загрязнение по индексу ЛКП (лактопозитивные кишечные палочки)», - говорится в сообщении.



Отмечается, что в Киевской области нельзя купаться на следующих пляжах:



- Васильков, рекреационная зона, р. Стугна



- Мироновка, ул. Захарченко, рекреационная зона для отдыха населения, p. Росава



- Рокитное, рекреационная зона для отдыха населения, р.Рось



- Вышгород, оз. "Бегемотик-1"



- Вышгород, оз. "Бегемотик-2"



- Вышгород, ул.Набережная, озеро



- Барышевка, зоны рекреации р. Трубеж



- Барышевка, зоны рекреации р. Ст. Красиловка



- Барышевка, озеро “Земснаряд”



- Згуровка, озеро “СТАВ”



- Згуровка, озеро “Рецево”



- с. Цыбли Переяслав-Хмельницкого района, пляж на Каневском водохранилище "Источник Надежды"



- Переяслав-Хмельницкий, пляж на Каневском водохранилище (городской пляж)



- Борисполь, озеро “Олесницкое”



- Борисполь, озеро УМБ-17



- Борисполь, озеро "Княжицкое"



- Кийлов Бориспольского района, река Павловка



- Кийлов Бориспольского района, Каневское водохранилище



- Тарасовка Киево-Святошинского района, зона отдыха озеро



- Крюковщина Киево-Святошинского района, зона отдыха “Крючок”



- Тетиев, рекреационная зона места массового отдыха, p. Роська



- Белая Церковь, пляж “Центральный”, р. Рось



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- Борисполь, озеро микрорайона "Нестеривка"



- Переяслав-Хмельницкий, рекреационные зоны отдыха “Лесное озеро”

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter В Киевской области Минздрав не рекомендует купаться на ряде пляжей, передает Хроника.инфо со ссылкой на Комментарии «Качество воды в пределах этих пляжей и рекреационных зон не соответствует стандарту на микробное загрязнение по индексу ЛКП (лактопозитивные кишечные палочки)», - говорится в сообщении.Отмечается, что в Киевской области нельзя купаться на следующих пляжах:- Васильков, рекреационная зона, р. Стугна- Мироновка, ул. Захарченко, рекреационная зона для отдыха населения, p. Росава- Рокитное, рекреационная зона для отдыха населения, р.Рось- Вышгород, оз. "Бегемотик-1"- Вышгород, оз. "Бегемотик-2"- Вышгород, ул.Набережная, озеро- Барышевка, зоны рекреации р. Трубеж- Барышевка, зоны рекреации р. Ст. Красиловка- Барышевка, озеро “Земснаряд”- Згуровка, озеро “СТАВ”- Згуровка, озеро “Рецево”- с. Цыбли Переяслав-Хмельницкого района, пляж на Каневском водохранилище "Источник Надежды"- Переяслав-Хмельницкий, пляж на Каневском водохранилище (городской пляж)- Борисполь, озеро “Олесницкое”- Борисполь, озеро УМБ-17- Борисполь, озеро "Княжицкое"- Кийлов Бориспольского района, река Павловка- Кийлов Бориспольского района, Каневское водохранилище- Тарасовка Киево-Святошинского района, зона отдыха озеро- Крюковщина Киево-Святошинского района, зона отдыха “Крючок”- Тетиев, рекреационная зона места массового отдыха, p. Роська- Белая Церковь, пляж “Центральный”, р. Рось- Борисполь, озеро микрорайона "Нестеривка"- Переяслав-Хмельницкий, рекреационные зоны отдыха “Лесное озеро”



