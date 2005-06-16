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Названы пляжи Киевщины, на которых нельзя купаться

Названы пляжи Киевщины, на которых нельзя купатьсяКачество воды на этих пляжах не соответствует стандартам

В Киевской области Минздрав не рекомендует купаться на ряде пляжей, передает Хроника.инфо со ссылкой на Комментарии.

«Качество воды в пределах этих пляжей и рекреационных зон не соответствует стандарту на микробное загрязнение по индексу ЛКП (лактопозитивные кишечные палочки)», - говорится в сообщении.

Отмечается, что в Киевской области нельзя купаться на следующих пляжах:

- Васильков, рекреационная зона, р. Стугна

- Мироновка, ул. Захарченко, рекреационная зона для отдыха населения, p. Росава

- Рокитное, рекреационная зона для отдыха населения, р.Рось

- Вышгород, оз. "Бегемотик-1"

- Вышгород, оз. "Бегемотик-2"

- Вышгород, ул.Набережная, озеро

- Барышевка, зоны рекреации р. Трубеж

- Барышевка, зоны рекреации р. Ст. Красиловка

- Барышевка, озеро “Земснаряд”

- Згуровка, озеро “СТАВ”

- Згуровка, озеро “Рецево”

- с. Цыбли Переяслав-Хмельницкого района, пляж на Каневском водохранилище "Источник Надежды"

- Переяслав-Хмельницкий, пляж на Каневском водохранилище (городской пляж)

- Борисполь, озеро “Олесницкое”

- Борисполь, озеро УМБ-17

- Борисполь, озеро "Княжицкое"

- Кийлов Бориспольского района, река Павловка

- Кийлов Бориспольского района, Каневское водохранилище

- Тарасовка Киево-Святошинского района, зона отдыха озеро

- Крюковщина Киево-Святошинского района, зона отдыха “Крючок”

- Тетиев, рекреационная зона места массового отдыха, p. Роська

- Белая Церковь, пляж “Центральный”, р. Рось

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- Борисполь, озеро микрорайона "Нестеривка"

- Переяслав-Хмельницкий, рекреационные зоны отдыха “Лесное озеро”
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 Теги: Киев, пляж

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Сегодня, 17:04 » Автор: Анна Мартынова
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