Раздел: Общество
В Киеве одаренным детям увеличат стипендии
Детей хотят поощрить.
В Киевсовете планируют увеличить персональные стипендии одаренным детям с 2700 до 10 тысяч гривен, передает Хроника.инфо со ссылкой на Комментарии.
«Город поддерживает и болеет за каждое достижение юных киевлян, поэтому со своей стороны мы хотим также мотивировать их к новым свершениям, увеличив стипендии почти в четыре раза», - сообщила глава комиссии Анна Старостенко.
Согласно проекту решения, средства будут выплачивать с 1 сентября по 30 июня в размере 1000 гривен. Отбор претендентов будет осуществляться по рейтинговой системе путем голосования членов конкурсной комиссии, учитывая их достижения в учебе.
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«Все ученики, которым назначаются стипендии, являются призерами Всеукраинских и городских предметных олимпиад, Всеукраинского и городского конкурса-защиты научно-исследовательских работ учеников-членов Малой академии наук Украины, международных конкурсов и интеллектуальных турниров. Стипендиаты также имеют высокие достижения в научно-исследовательской деятельности, имеют публикации в научно-популярных изданиях и участвуют в научно-практических конференциях и семинарах», - отметила Анна Старостенко.
В Киевсовете планируют увеличить персональные стипендии одаренным детям с 2700 до 10 тысяч гривен, передает Хроника.инфо со ссылкой на Комментарии.
«Город поддерживает и болеет за каждое достижение юных киевлян, поэтому со своей стороны мы хотим также мотивировать их к новым свершениям, увеличив стипендии почти в четыре раза», - сообщила глава комиссии Анна Старостенко.
Согласно проекту решения, средства будут выплачивать с 1 сентября по 30 июня в размере 1000 гривен. Отбор претендентов будет осуществляться по рейтинговой системе путем голосования членов конкурсной комиссии, учитывая их достижения в учебе.
Читайте также: Семь правил, благодаря которым можно быстро вылечить простуду
«Все ученики, которым назначаются стипендии, являются призерами Всеукраинских и городских предметных олимпиад, Всеукраинского и городского конкурса-защиты научно-исследовательских работ учеников-членов Малой академии наук Украины, международных конкурсов и интеллектуальных турниров. Стипендиаты также имеют высокие достижения в научно-исследовательской деятельности, имеют публикации в научно-популярных изданиях и участвуют в научно-практических конференциях и семинарах», - отметила Анна Старостенко.
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