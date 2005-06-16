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Раздел: Общество  
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В Киеве одаренным детям увеличат стипендии

В Киеве одаренным детям увеличат стипендииДетей хотят поощрить.

В Киевсовете планируют увеличить персональные стипендии одаренным детям с 2700 до 10 тысяч гривен, передает Хроника.инфо со ссылкой на Комментарии.

«Город поддерживает и болеет за каждое достижение юных киевлян, поэтому со своей стороны мы хотим также мотивировать их к новым свершениям, увеличив стипендии почти в четыре раза», - сообщила глава комиссии Анна Старостенко.

Согласно проекту решения, средства будут выплачивать с 1 сентября по 30 июня в размере 1000 гривен. Отбор претендентов будет осуществляться по рейтинговой системе путем голосования членов конкурсной комиссии, учитывая их достижения в учебе.

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«Все ученики, которым назначаются стипендии, являются призерами Всеукраинских и городских предметных олимпиад, Всеукраинского и городского конкурса-защиты научно-исследовательских работ учеников-членов Малой академии наук Украины, международных конкурсов и интеллектуальных турниров. Стипендиаты также имеют высокие достижения в научно-исследовательской деятельности, имеют публикации в научно-популярных изданиях и участвуют в научно-практических конференциях и семинарах», - отметила Анна Старостенко.
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 Теги: Киев, стипендия

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Сегодня, 17:58 » Автор: Анна Мартынова
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