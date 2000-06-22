Раздел: Общество
Киевлянам пообещали дождь с грозой
22 июня в Киеве будет пасмурно. Синоптики прогнозируют дождь и грозы.
Дневная температура воздуха в столице составит 28 — 30 °C. Однако ночью столбик термометра опустится до 14-16 °C. Кроме этого, ожидаются сильные порывы ветра. Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на Информатор.
В народе 22 июня почитается память святителя Кирилла Александрийского. В прежние времена этот день имел еще и такое название — Кирилл Конец Весны Начало Лету. Это второй день летнего солнцестояния и это самый длинный день в году. По этому поводу наши предки говорили, что «На Кириллу солнышко отдает земле всю свою силу».
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По солнцу и о предстоящей погоде судили: если оно светит днем как бы сквозь оболочку — надо вскоре ожидать дождя.
Дневная температура воздуха в столице составит 28 — 30 °C. Однако ночью столбик термометра опустится до 14-16 °C. Кроме этого, ожидаются сильные порывы ветра. Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на Информатор.
В народе 22 июня почитается память святителя Кирилла Александрийского. В прежние времена этот день имел еще и такое название — Кирилл Конец Весны Начало Лету. Это второй день летнего солнцестояния и это самый длинный день в году. По этому поводу наши предки говорили, что «На Кириллу солнышко отдает земле всю свою силу».
Читайте также: Киевлянам пообещали дождь со снегом
По солнцу и о предстоящей погоде судили: если оно светит днем как бы сквозь оболочку — надо вскоре ожидать дождя.
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