Раздел: Общество
В Сети показали свежие снимки "многолюдных" пляжей Крыма
На пляжах практически нет отдыхающих
На пляжах в оккупированном Российской Федерацией Крыму почти нет туристов,
передает Хроника.инфо со ссылкой на РБК-Україна
Соответствующие фотографии опубликовали на странице RoksolanaToday&Крым в Twitter. Снимки были сделаны в населенном пункте Любимовка возле Севастополя.
"Севастополь, Любимовка прямо сейчас. Все на тренировке. Футбол же", - сказано вподписи к фото. На снимках видно, что пляжи практически пусты. Пользователи сети не оставили это без внимания. Скриншот (twitter.com/krimrt) Все детство там прошло...", - пишут они.
Читайте также: Мост не помог: в Сети показали свежие снимки пляжей Крыма. Фото
"Это родня тех. кто по импортозамещению приехал", - шутят пользователи. "Зато ходить можно свободно и голым. Не то, что в 2013", - пишут в комментариях.
На пляжах в оккупированном Российской Федерацией Крыму почти нет туристов,
передает Хроника.инфо со ссылкой на РБК-Україна
Соответствующие фотографии опубликовали на странице RoksolanaToday&Крым в Twitter. Снимки были сделаны в населенном пункте Любимовка возле Севастополя.
"Севастополь, Любимовка прямо сейчас. Все на тренировке. Футбол же", - сказано вподписи к фото. На снимках видно, что пляжи практически пусты. Пользователи сети не оставили это без внимания. Скриншот (twitter.com/krimrt) Все детство там прошло...", - пишут они.
Читайте также: Мост не помог: в Сети показали свежие снимки пляжей Крыма. Фото
"Это родня тех. кто по импортозамещению приехал", - шутят пользователи. "Зато ходить можно свободно и голым. Не то, что в 2013", - пишут в комментариях.
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