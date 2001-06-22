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Раздел: Общество  
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В Сети показали свежие снимки "многолюдных" пляжей Крыма

В Сети показали свежие снимки "многолюдных" пляжей КрымаНа пляжах практически нет отдыхающих

На пляжах в оккупированном Российской Федерацией Крыму почти нет туристов,
передает Хроника.инфо со ссылкой на РБК-Україна

Соответствующие фотографии опубликовали на странице RoksolanaToday&Крым в Twitter. Снимки были сделаны в населенном пункте Любимовка возле Севастополя.

"Севастополь, Любимовка прямо сейчас. Все на тренировке. Футбол же", - сказано вподписи к фото. На снимках видно, что пляжи практически пусты. Пользователи сети не оставили это без внимания. Скриншот (twitter.com/krimrt) Все детство там прошло...", - пишут они.

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"Это родня тех. кто по импортозамещению приехал", - шутят пользователи. "Зато ходить можно свободно и голым. Не то, что в 2013", - пишут в комментариях.

В Сети показали свежие снимки "многолюдных" пляжей Крыма

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 Теги: Крым, пляжи

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Сегодня, 03:14 » Автор: Татьяна Ларина
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