Раздел: Общество
В Киеве установили патриотический музыкальный рекорд
Пианист исполнил на Майдане Независимости 70 различных вариаций гимна Украины
На Майдане Независимости в Киеве установили музыкальный рекорд в поддержку украинских политзаключенных, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на 112.ua
Пианист Майк Кауфман-Портников на протяжении 12 часов выполнял одну и ту же композицию в различных вариациях. Редорд заключается в самом длительном исполнении гимна Украины - всего прозвучало 70 различных вариаций, которые являлись импровизацией пианиста.
Кауфман-Портников заявил, что на проведение акции его вдохновил Олег Сенцов. Также, чтобы выразить свою солидарность с политзаключенным, он не прерывал акцию для того, чтобы поесть.
Вокруг пианиста в течение дня собирались люди, некоторые слушали его игру по несколько часов. Киевлянка Людмила Войтюк рассказала, что слушала пианиста 4 часа.
"Я поддерживаю эту акцию, поддерживаю наших заключенных в России. Майк музыкой привлекает внимание общественности, поэтому это необходимо", - заявила она.
Читайте также: В Киеве установили впечатляющий рекорд
Пианист уже получил диплом о полученном рекорде и поблагодарил всех за поддержку.
На Майдане Независимости в Киеве установили музыкальный рекорд в поддержку украинских политзаключенных, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на 112.ua
Пианист Майк Кауфман-Портников на протяжении 12 часов выполнял одну и ту же композицию в различных вариациях. Редорд заключается в самом длительном исполнении гимна Украины - всего прозвучало 70 различных вариаций, которые являлись импровизацией пианиста.
Кауфман-Портников заявил, что на проведение акции его вдохновил Олег Сенцов. Также, чтобы выразить свою солидарность с политзаключенным, он не прерывал акцию для того, чтобы поесть.
Вокруг пианиста в течение дня собирались люди, некоторые слушали его игру по несколько часов. Киевлянка Людмила Войтюк рассказала, что слушала пианиста 4 часа.
"Я поддерживаю эту акцию, поддерживаю наших заключенных в России. Майк музыкой привлекает внимание общественности, поэтому это необходимо", - заявила она.
Читайте также: В Киеве установили впечатляющий рекорд
Пианист уже получил диплом о полученном рекорде и поблагодарил всех за поддержку.
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