» » В центре Киева транспорт изменит движение
Раздел: Общество  
0

В центре Киева транспорт изменит движение

В центре Киева транспорт изменит движениеИзменения связаны с массовыми мероприятиями

В пятницу, 22 июня, в связи с проведением массовых мероприятий в парке Вечной Славы изменится схема движения общественного транспорта. Троллейбус №38 и автобусы №24, 520 и 470 будут ходить по другим маршрутам, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Информатор.

Ограничение будет действовать с 07:00 и до окончания мероприятий.

Во время перекрытия движение общественного транспорта будет организовано по следующим схемам:

Движение троллейбуса №38 будет организован от станции метро «Выдубычи» до бульвара Леси Украинки (улица Новогоспитальная). Автобусы маршрута №24 поедут от центрального ж/д вокзала до стадиона «Динамо» имени Лобановского. Остановка «Парк Вечной Славы» будет временно отменена;

Автобус в режиме маршрутного такси №520 будет двигаться по маршруту: станция метро «Выдубичи» — Железнодорожное шоссе – Лыбедская площадь – улица Большая Васильковская – улица Евгения Коновальца – улица Михаила Заднипровского – улица Генерала Алмазова – улица Цитадельная – улица Лейпцигская – улица Московская – далее по обычному маршруту;

Читайте также: В центре Киева перекроют движение

Автобус в режиме маршрутного такси №470 будет курсировать по схеме: улица Ягодная – проспект Науки – бульвар Дружбы Народов – бульвар Леси Украински — улица Генерала Алмазова – улица Цитадельная – улица Лейпцигская – улица Московская – далее по обычному маршруту.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 Теги: Киев, транспорт

Загрузка...
загрузка...
Сегодня, 08:16 » Автор: Татьяна Ларина
     511
     0

Похожие новости по теме

В столице два троллейбуса изменят маршрут В столице два троллейбуса изменят маршрут

С 10 февраля вносятся изменения в маршруты двух троллейбусов.

Ряд киевских троллейбусов изменит маршрут Ряд киевских троллейбусов изменит маршрут

По улицам, на которых ездит данный транспорт, будет ехать Президент Украины

Из-за прорыва трубы в Киеве поменяли маршрут ряд троллейбусов Из-за прорыва трубы в Киеве поменяли маршрут ряд троллейбусов

Будут проходить восстановительные работы.

В центре Киева перекроют движение В центре Киева перекроют движение

Движение перекрывают из-за спортивного марафона.

В Киеве ограничат движение транспорта: «виновата» велогонка В Киеве ограничат движение транспорта: «виновата» велогонка

Соревнования будут проходить в течение трех дней.

Также советуем посмотреть


Оставьте свой комментарий

Имя:*  
E-Mail:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Введите код: *


наверх