Раздел: Общество
В центре Киева транспорт изменит движение
Изменения связаны с массовыми мероприятиями
В пятницу, 22 июня, в связи с проведением массовых мероприятий в парке Вечной Славы изменится схема движения общественного транспорта. Троллейбус №38 и автобусы №24, 520 и 470 будут ходить по другим маршрутам, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Информатор.
Ограничение будет действовать с 07:00 и до окончания мероприятий.
Во время перекрытия движение общественного транспорта будет организовано по следующим схемам:
Движение троллейбуса №38 будет организован от станции метро «Выдубычи» до бульвара Леси Украинки (улица Новогоспитальная). Автобусы маршрута №24 поедут от центрального ж/д вокзала до стадиона «Динамо» имени Лобановского. Остановка «Парк Вечной Славы» будет временно отменена;
Автобус в режиме маршрутного такси №520 будет двигаться по маршруту: станция метро «Выдубичи» — Железнодорожное шоссе – Лыбедская площадь – улица Большая Васильковская – улица Евгения Коновальца – улица Михаила Заднипровского – улица Генерала Алмазова – улица Цитадельная – улица Лейпцигская – улица Московская – далее по обычному маршруту;
Читайте также: В центре Киева перекроют движение
Автобус в режиме маршрутного такси №470 будет курсировать по схеме: улица Ягодная – проспект Науки – бульвар Дружбы Народов – бульвар Леси Украински — улица Генерала Алмазова – улица Цитадельная – улица Лейпцигская – улица Московская – далее по обычному маршруту.
В пятницу, 22 июня, в связи с проведением массовых мероприятий в парке Вечной Славы изменится схема движения общественного транспорта. Троллейбус №38 и автобусы №24, 520 и 470 будут ходить по другим маршрутам, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Информатор.
Ограничение будет действовать с 07:00 и до окончания мероприятий.
Во время перекрытия движение общественного транспорта будет организовано по следующим схемам:
Движение троллейбуса №38 будет организован от станции метро «Выдубычи» до бульвара Леси Украинки (улица Новогоспитальная). Автобусы маршрута №24 поедут от центрального ж/д вокзала до стадиона «Динамо» имени Лобановского. Остановка «Парк Вечной Славы» будет временно отменена;
Автобус в режиме маршрутного такси №520 будет двигаться по маршруту: станция метро «Выдубичи» — Железнодорожное шоссе – Лыбедская площадь – улица Большая Васильковская – улица Евгения Коновальца – улица Михаила Заднипровского – улица Генерала Алмазова – улица Цитадельная – улица Лейпцигская – улица Московская – далее по обычному маршруту;
Читайте также: В центре Киева перекроют движение
Автобус в режиме маршрутного такси №470 будет курсировать по схеме: улица Ягодная – проспект Науки – бульвар Дружбы Народов – бульвар Леси Украински — улица Генерала Алмазова – улица Цитадельная – улица Лейпцигская – улица Московская – далее по обычному маршруту.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
511
0
Также советуем посмотреть
- Семья енотов покорила Сеть своей неугомонностью и весельем
- Забавные кадры из повседневной жизни жителей Азии
- Угнанный в Германии 50-ти тонный кран нашли в Египте
- "До свидания, школа": самые смешные снимки выпускников
- В Украине проведут масштабные учения авиации
- Свежие фотомемы для отличного настроения
- Дожить до пятницы: подборка лучших анекдотов
- Оптические иллюзии, способные развеселить любого
- Сенцов не прекратит голодовку несмотря на ухудшение состояния
- Прикольные фотки от людей с особенным воображением
- В НАТО призвали страны сплотиться против российской угрозы
- Неудачные фотки животных, способные насмешить каждого
- Смешные фотки собак, невероятно похожих на людей
- Порошенко отреагировал на принятие закона "О нацбезопасности"
- Китайцы не попали на матч ЧМ, умудрившись перепутать Вологду с Волгоградом
- «Квартал 95» показал свою версию «Марша равенства»
- Жебривский: при чем здесь аудит НАБУ
- Путина вновь высмеяли в соцсетях, поймав на лжи
- В Украине хотят разрешить блокировать сайты без решения суда
- Москалькова: госпожа генерал
- Трамп умудрился "унизить" Меркель с помощью конфет
- Радикали проти колишніх
- Сеть покорили игривые еноты из николаевского зоопарка
- В парламенте рассматривается важнейший Законопроект
- Боевики планируют провести принудительные антиукраинские митинги
- Зато уютно: в Австралии вомбат поселился в стиральной машинке
- Форум Тимошенко: с чем «выскочат» остальные
- Укрзализныця сообщила о диверсии на Полтавщине
- Как россиянину перейти в средний класс
- Боевики переместили блокпост на окраине Горловки, - ОБСЕ
Оставьте свой комментарий