Раздел: Общество
Украинец своими руками создал раритетный электромобиль
Авто сделали в стиле "Золотого теленка".
Одессит Станислав Радченко создал электромобиль в стиле "Антилопы-ГНУ" из бессмертного произведения Ильфа и Петрова "Золотой теленок", передает Хроника.инфо со ссылкой на Сегодня.
Фотографиями уникального авто автор идеи поделился в Facebook.
"Сделал электромобиль в стиле "Золотой теленок" Ильфа и Петрова и не знаю как лучше его использовать в нашем городе.Может у кого есть идеи? Пишите", — написал он.
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Оригинал в киноверсии романа с Сергеем Юрским в роли Остапа Бендера выглядел так:
Одессит Станислав Радченко создал электромобиль в стиле "Антилопы-ГНУ" из бессмертного произведения Ильфа и Петрова "Золотой теленок", передает Хроника.инфо со ссылкой на Сегодня.
Фотографиями уникального авто автор идеи поделился в Facebook.
"Сделал электромобиль в стиле "Золотой теленок" Ильфа и Петрова и не знаю как лучше его использовать в нашем городе.Может у кого есть идеи? Пишите", — написал он.
Читайте также: Дом из контейнеров, в котором тепло даже в лютые морозы. Фото
Оригинал в киноверсии романа с Сергеем Юрским в роли Остапа Бендера выглядел так:
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