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Раздел: Общество  
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Украинец своими руками создал раритетный электромобиль

Украинец своими руками создал раритетный электромобильАвто сделали в стиле "Золотого теленка".

Одессит Станислав Радченко создал электромобиль в стиле "Антилопы-ГНУ" из бессмертного произведения Ильфа и Петрова "Золотой теленок", передает Хроника.инфо со ссылкой на Сегодня.

Фотографиями уникального авто автор идеи поделился в Facebook‎.

"Сделал электромобиль в стиле "Золотой теленок" Ильфа и Петрова и не знаю как лучше его использовать в нашем городе.Может у кого есть идеи? Пишите", — написал он.

Украинец своими руками создал раритетный электромобиль
Украинец своими руками создал раритетный электромобиль


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Оригинал в киноверсии романа с Сергеем Юрским в роли Остапа Бендера выглядел так:

Украинец своими руками создал раритетный электромобиль
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 Теги: авто, украинец

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Сегодня, 10:23 » Автор: Анна Мартынова
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