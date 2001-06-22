Раздел: Общество
Борис Гребенщиков устроит в Киеве уличный концерт
Выступление состоится на Пейзажной аллее.
Сегодня, 22 июня, известный певец Борис Гребенщиков выступит на Пейзажной Аллее в центре Киева, передает Хроника.инфо со ссылкой на strana.ua.
Выступление состоится на улице около полудня. "Когда от солнца станет горячо, на Пейзажной аллее, напротив фундамента Десятинной", - так Гребенщиков анонсировал мини-концерт во время вчерашнего шоу.
Отметим, что в 2015 году российский рок-музыкант, легендарный лидер "Аквариума" присоединился к группе киевских уличных музыкантов и сыграл вместе с ними в вестибюле киевского метро "Золотые ворота".
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Напомним, Борис Гребенщиков и музыканты группы "Аквариум" сегодня вечером, 22 июня, выступят в столичном Caribbean Club с новым альбомом "Время N". Пластинка вышла в 2018 году и опубликована под именем БГ. Она стала продолжением его диска "Соль" (2014) и составит трилогию со следующим альбомом, для которого уже сочинено 16 песен.
Сегодня, 22 июня, известный певец Борис Гребенщиков выступит на Пейзажной Аллее в центре Киева, передает Хроника.инфо со ссылкой на strana.ua.
Выступление состоится на улице около полудня. "Когда от солнца станет горячо, на Пейзажной аллее, напротив фундамента Десятинной", - так Гребенщиков анонсировал мини-концерт во время вчерашнего шоу.
Отметим, что в 2015 году российский рок-музыкант, легендарный лидер "Аквариума" присоединился к группе киевских уличных музыкантов и сыграл вместе с ними в вестибюле киевского метро "Золотые ворота".
Читайте также: В Киеве объявлено штормовое предупреждение
Напомним, Борис Гребенщиков и музыканты группы "Аквариум" сегодня вечером, 22 июня, выступят в столичном Caribbean Club с новым альбомом "Время N". Пластинка вышла в 2018 году и опубликована под именем БГ. Она стала продолжением его диска "Соль" (2014) и составит трилогию со следующим альбомом, для которого уже сочинено 16 песен.
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