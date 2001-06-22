Раздел: Общество
Социологи выяснили, как украинцы планируют отдохнуть этим летом
Многие вообще не планируют отдыхать.
Киевский международный институт социологии провел исследование, в котором выяснилось, что 64% украинцев не планируют отдыхать этим летом. В прошлом году этот процент был меньше – 59, передает Хроника.инфо со ссылкой на golos.ua.
В исследовании участвовали 2025 украинцев старше 18 лет из 108 населенных пунктов по всей Украине.
Наиболее популярен в этом году будет отдых в Карпатах и других местах Украины, 8% планируют провести свой отпуск так. На втором месте – отдых на дачах и в загородных домиках – 7%. В Крым планирует ехать 1% украинцев.
Интересно, что количество тех, кто не может себе позволить уехать уменьшилось с 24% до 22% по сравнению с прошлым годом, а количество людей, которые планируют отдых за границей, возросло. Это отчасти связано с утверждением безвизового режима с Европой.
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За границу и в Карпаты в основном планируют ехать молодые люди 18-29 лет.
Киевский международный институт социологии провел исследование, в котором выяснилось, что 64% украинцев не планируют отдыхать этим летом. В прошлом году этот процент был меньше – 59, передает Хроника.инфо со ссылкой на golos.ua.
В исследовании участвовали 2025 украинцев старше 18 лет из 108 населенных пунктов по всей Украине.
Наиболее популярен в этом году будет отдых в Карпатах и других местах Украины, 8% планируют провести свой отпуск так. На втором месте – отдых на дачах и в загородных домиках – 7%. В Крым планирует ехать 1% украинцев.
Интересно, что количество тех, кто не может себе позволить уехать уменьшилось с 24% до 22% по сравнению с прошлым годом, а количество людей, которые планируют отдых за границей, возросло. Это отчасти связано с утверждением безвизового режима с Европой.
Читайте также: В Киеве стартовал масштабный фестиваль «BeLive»
За границу и в Карпаты в основном планируют ехать молодые люди 18-29 лет.
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