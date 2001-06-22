» » Социологи выяснили, как украинцы планируют отдохнуть этим летом
Раздел: Общество  
0

Социологи выяснили, как украинцы планируют отдохнуть этим летом

Социологи выяснили, как украинцы планируют отдохнуть этим летомМногие вообще не планируют отдыхать.

Киевский международный институт социологии провел исследование, в котором выяснилось, что 64% украинцев не планируют отдыхать этим летом. В прошлом году этот процент был меньше – 59, передает Хроника.инфо со ссылкой на golos.ua.

В исследовании участвовали 2025 украинцев старше 18 лет из 108 населенных пунктов по всей Украине.

Наиболее популярен в этом году будет отдых в Карпатах и других местах Украины, 8% планируют провести свой отпуск так. На втором месте – отдых на дачах и в загородных домиках – 7%. В Крым планирует ехать 1% украинцев.

Интересно, что количество тех, кто не может себе позволить уехать уменьшилось с 24% до 22% по сравнению с прошлым годом, а количество людей, которые планируют отдых за границей, возросло. Это отчасти связано с утверждением безвизового режима с Европой.

Читайте также: В Киеве стартовал масштабный фестиваль «BeLive»

За границу и в Карпаты в основном планируют ехать молодые люди 18-29 лет.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 Теги: лето, туризм

Загрузка...
загрузка...
Сегодня, 13:51 » Автор: Анна Мартынова
     234
     0

Похожие новости по теме

Стало известно, сколько украинцев хотят отдохнуть в Крыму Стало известно, сколько украинцев хотят отдохнуть в Крыму

На первом месте по популярности, как и год назад, – отдых в Карпатах и других местах Украины.

Журналисты выяснили, где будут отдыхать украинские нардепы Журналисты выяснили, где будут отдыхать украинские нардепы

В связи с вступлением в силу безвизового режима лишь некоторые народные депутаты планируют отпуск в странах ЕС.

Украинцы рассказали, где планируют отдохнуть летом Украинцы рассказали, где планируют отдохнуть летом

50% опрошенных Интернет-пользователей Украины признались в отсутствии средств на отдых за границей.

Сколько украинцев планируют отдохнуть в аннексированном Крыму Сколько украинцев планируют отдохнуть в аннексированном Крыму

Отдых летом не могут позволить себе 25% украинцев.

Каждый второй офисный работник не будет отдыхать этим летом Каждый второй офисный работник не будет отдыхать этим летом

Об этом свидетельствуют результаты опроса.

Также советуем посмотреть


Оставьте свой комментарий

Имя:*  
E-Mail:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Введите код: *


наверх