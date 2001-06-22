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Раздел: Общество  
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На Троещине обещают построить новую транспортную развязку

На Троещине обещают построить новую транспортную развязкуДорога улучшит транспортную обстановку в районе.

В Деснянском районе столицы запланировано строительство новых многоэтажных паркингов и новой транспортной развязки, передает Хроника.инфо со ссылкой на Комментарии.

«План включает строительство транспортной развязки на пересечении проспекта Генерала Ватутина с улицами Братиславской, Теодора Драйзера и Электротехнической с учетом продления проспекта Ватутина в направлении Чернигова», - говорится в сообщении.

Таким образом, он станет дублером Броварского проспекта в обход Броваров. Будет также продлена улица Электротехническая к улице Марины Цветаевой с устройством кольцевых развязок.

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Кроме того, запланировано строительство новых многоэтажных паркингов на месте старых гаражей, что увеличит количество паркомест с 4 тысяч до более 10 000 и значительно улучшит ситуацию с парковкой в ​​Деснянском районе.
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 Теги: Троещина, дорога

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Сегодня, 15:24 » Автор: Анна Мартынова
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