Раздел: Общество
В Сети показали, как будет выглядеть новая женская форма ВСУ
Женщин-военнослужащих командование собирается одеть в новую форму.
Как сообщают в Сухопутных войсках ВСУ, в армии служат свыше 24 тысяч женщин, однако до последнего времени у них не было повседневной формы нового образца. Именно поэтому в Главном управлении развития и сопровождения материального обеспечения ВСУ занялось вопросом женской униформы, передает Хроника.инфо со ссылкой на strana.ua.
Сообщается, что были отобраны модели среди женщин-военнослужащих с различным типом фигур. Первые варианты формы уже были представлены для рабочей группы Главного управления. В работе учитываются отзывы и самих девушек.
В женскую униформу вошли: юбка, рубашка, китель, фуражку, туфли. К зимнему варианту добавили пальто, утепленный фуражку и сапожки. Также у женщин-военнослужащих уже не мужской галстук, а фирменная элегантная "бабочка".
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Новая форма еще должна пройти испытательный срок - владелицы должны ее носить, стирать, проверять на удобство, вносить "жалобы и предложения" для изменения лекал, пошива и ткани.
Как сообщают в Сухопутных войсках ВСУ, в армии служат свыше 24 тысяч женщин, однако до последнего времени у них не было повседневной формы нового образца. Именно поэтому в Главном управлении развития и сопровождения материального обеспечения ВСУ занялось вопросом женской униформы, передает Хроника.инфо со ссылкой на strana.ua.
Сообщается, что были отобраны модели среди женщин-военнослужащих с различным типом фигур. Первые варианты формы уже были представлены для рабочей группы Главного управления. В работе учитываются отзывы и самих девушек.
В женскую униформу вошли: юбка, рубашка, китель, фуражку, туфли. К зимнему варианту добавили пальто, утепленный фуражку и сапожки. Также у женщин-военнослужащих уже не мужской галстук, а фирменная элегантная "бабочка".
Читайте также: Киевлянам показали, как будет выглядеть новая окружная дорога
Новая форма еще должна пройти испытательный срок - владелицы должны ее носить, стирать, проверять на удобство, вносить "жалобы и предложения" для изменения лекал, пошива и ткани.
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