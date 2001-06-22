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Раздел: Общество  
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В Сети показали, как будет выглядеть новая женская форма ВСУ

В Сети показали, как будет выглядеть новая женская форма ВСУЖенщин-военнослужащих командование собирается одеть в новую форму.

Как сообщают в Сухопутных войсках ВСУ, в армии служат свыше 24 тысяч женщин, однако до последнего времени у них не было повседневной формы нового образца. Именно поэтому в Главном управлении развития и сопровождения материального обеспечения ВСУ занялось вопросом женской униформы, передает Хроника.инфо со ссылкой на strana.ua.

Сообщается, что были отобраны модели среди женщин-военнослужащих с различным типом фигур. Первые варианты формы уже были представлены для рабочей группы Главного управления. В работе учитываются отзывы и самих девушек.

В женскую униформу вошли: юбка, рубашка, китель, фуражку, туфли. К зимнему варианту добавили пальто, утепленный фуражку и сапожки. Также у женщин-военнослужащих уже не мужской галстук, а фирменная элегантная "бабочка".

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Новая форма еще должна пройти испытательный срок - владелицы должны ее носить, стирать, проверять на удобство, вносить "жалобы и предложения" для изменения лекал, пошива и ткани.

В Сети показали, как будет выглядеть новая женская форма ВСУ
В Сети показали, как будет выглядеть новая женская форма ВСУ
В Сети показали, как будет выглядеть новая женская форма ВСУ
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 Теги: ВСУ, форма

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Сегодня, 16:51 » Автор: Анна Мартынова
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