Раздел: Общество
Ромы обустроили лагерь на Русановке: местные жители их выдворили
Их посадят в поезд до Славянска.
Ромы разбили в районе свой лагерь, передает Хроника.инфо со ссылкой на kiev.sq.com.ua.
Киевляне, недовольные таким соседством, обратились в полицию.
Читайте также: Ромы обустроили лагерь в одном из киевских парков
Правоохранители заверили, что ромов доставят на вокзал, где посадят на поезд и отправят в Славянск, откуда, по предварительным данным, табор прибыл в столицу.
Ромы разбили в районе свой лагерь, передает Хроника.инфо со ссылкой на kiev.sq.com.ua.
Киевляне, недовольные таким соседством, обратились в полицию.
Читайте также: Ромы обустроили лагерь в одном из киевских парков
Правоохранители заверили, что ромов доставят на вокзал, где посадят на поезд и отправят в Славянск, откуда, по предварительным данным, табор прибыл в столицу.
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