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Раздел: Общество  
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Ромы обустроили лагерь на Русановке: местные жители их выдворили

Ромы обустроили лагерь на Русановке: местные жители их выдворилиИх посадят в поезд до Славянска.

Ромы разбили в районе свой лагерь, передает Хроника.инфо со ссылкой на kiev.sq.com.ua.

Киевляне, недовольные таким соседством, обратились в полицию.

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Правоохранители заверили, что ромов доставят на вокзал, где посадят на поезд и отправят в Славянск, откуда, по предварительным данным, табор прибыл в столицу.

Ромы обустроили лагерь на Русановке: местные жители их выдворили
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 Теги: Ромы, Русановка

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Сегодня, 17:54 » Автор: Анна Мартынова
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