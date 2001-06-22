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В Киеве автобусы временно изменили маршруты

В Киеве автобусы временно изменили маршрутыПодробности и схема

22 июня изменили свою работу автобусы временных маршрутов №33Т и №33ТК. Изменения связаны с ремонтными работами на улице Алма-Атинской, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Информатор.

С пятницы 22 июня и до окончания ремонтных работ внесены изменения в работу автобусов временных маршрутов №33Т и №33ТК в связи с переустройством участка трамвайных путей в районе улицы Макаренко. Об этом Информатор узнал из сообщения КП «Киевпастранс».

Сейчас движение автобусов №33Т и №33ТК в направлении Дарницкой площади организовано:

«ДВРЗ»;
улица Алма-Атинская;
улица Рогозовская;
улица Феодосийская;
улица Макаренко;
улица Алма-Атинская;
дальше по собственному маршруту.

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Коммунальщики не сообщают точную дату окончания ремонтных работ. Поэтому наберитесь терпения и заранее стройте свой маршрут, так как ремонтные работы могут спровоцировать пробки в городе. Напомним, ранее мы сообщали о временных перекрытиях на Южном и Северном мостах, связано это с ремонтными работами.

В Киеве автобусы временно изменили маршруты
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 Теги: Киев, автобус

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Сегодня, 20:04 » Автор: Татьяна Ларина
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