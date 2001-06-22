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Раздел: Общество  
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В Киеве вандалы повредили известную скульптуру

В Киеве вандалы повредили известную скульптуруХулиганы оторвали голову одному из фонарей «детей»

На Майдане Независимости вандалы испортили скульптуру влюбленных фонарей. Одному из двоих «деток» фонариков оторвали голову, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Информатор.

«Малыши» у самого романтического монумента столицы появились в феврале 2018 года.

Хулиганы оторвали голову одному из фонарей. Отметим, что в центре установлены камеры видеонаблюдения, однако вандалов это не остановило.

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Скульптуру «Влюбленные фонари» установили 9 лет назад, в 2009 году. Открытие монумента приурочили к Дню влюбленных. Автором романтического памятника стал известный киевский скульптор Владимир Белоконь.

В Киеве вандалы повредили известную скульптуру
В Киеве вандалы повредили известную скульптуру
В Киеве вандалы повредили известную скульптуру
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 Теги: Киев, скульптура

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Сегодня, 21:48 » Автор: Татьяна Ларина
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