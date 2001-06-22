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Сенцов передал из колонии публичное обращение

Сенцов передал из колонии публичное обращениеУкраинский режиссер передал письмо, в котором благодарит за смелость всех, кто не боится его открыто поддерживать.

Заключенный в России украинский режиссер Олег Сенцов написал в колонии письмо всем, кто его поддерживает. Фотографию письма в пятницу, 22 июня, на своей странице в соцсети Facebook опубликовал кинопродюссер Евгений Гиндилис, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент.

Так, в письме заключенный благодарит за смелость всех, кто не боится его открыто поддерживать.

Текс письма:

"Тем, кто надел футболки, и не только! Друзья-киношники! Спасибо вам всем за то, что вы делаете. За то, что не молчите. Не бояться - это оказывается так несложно, правда? Трудно сделать лишь первый шаг. Кто-то его сделал сразу, а кто-то лишь недавно, но я всем и каждому благодарен за смелость. Я понимаю, что вы рискуете, открыто поддерживая меня сейчас, живя в этой стране. Я не пишу и не называю имен и фамилий, не потому что их не знаю или не ценю, а боюсь просто кого-то забыть или особо выделить. Я благодарен вам всем. Сдвиг в сознании советских людей, приведших сначала к перестройке, а потом к краху империи и свободе, начался, именно когда кинематографисты начали эти перемены со своего съезда в 80-х годах прошлого века. Возможно, что и вам предстоит та же миссия и задача, чтобы разрушить еще более уродливую империю, которая сейчас выстроена и продолжает эволюционировать в вашей стране. Удачи вам в этом! Но не забывайте при этом снимать и прекрасные фильмы! Ваш Олег Сенцов".

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Ранее сообщалось, что ситуация с состоянием здоровья Сенцова угрожающая, следующий кризис может произойти в любой момент. У Сенцова проблемы с сердцем и почками. Ему дважды в день ставят капельницы.

Сенцов передал из колонии публичное обращение
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 Теги: Сенцов, письмо

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Сегодня, 22:46 » Автор: Татьяна Ларина
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