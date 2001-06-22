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Раздел: Общество  
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Летний снег: в Карпатах - аномальное похолодание

Летний снег: в Карпатах - аномальное похолоданиеГору Поп Иван засыпало снегом.

Пользователи соцсети приветствуют друг друга с первым летним снегом.

Черногорский горный поисково-спасательный пост сообщил, что температура воздуха - 0 ° С, информирует интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на UNN.

"По состоянию на 8:00 23 июня 2018 года на г. Поп Иван Черногорский облачно, ветер, температура окружающей среды 0 ° С. Падает снег", - говорится в сообщении.

Летний снег: в Карпатах - аномальное похолодание

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"Вижу уже в наших горах есть возможность перезимовать лето. Прикольно ...", - отмечает один из пользователей.
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 Теги: снег, погода, похолодание

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Сегодня, 09:47 » Автор: Ульяна Воликовская
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