Раздел: Общество
Летний снег: в Карпатах - аномальное похолодание
Гору Поп Иван засыпало снегом.
Пользователи соцсети приветствуют друг друга с первым летним снегом.
Черногорский горный поисково-спасательный пост сообщил, что температура воздуха - 0 ° С, информирует интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на UNN.
"По состоянию на 8:00 23 июня 2018 года на г. Поп Иван Черногорский облачно, ветер, температура окружающей среды 0 ° С. Падает снег", - говорится в сообщении.
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"Вижу уже в наших горах есть возможность перезимовать лето. Прикольно ...", - отмечает один из пользователей.
Пользователи соцсети приветствуют друг друга с первым летним снегом.
Черногорский горный поисково-спасательный пост сообщил, что температура воздуха - 0 ° С, информирует интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на UNN.
"По состоянию на 8:00 23 июня 2018 года на г. Поп Иван Черногорский облачно, ветер, температура окружающей среды 0 ° С. Падает снег", - говорится в сообщении.
Читайте также: Аномальное явление: на Донбассе выпал желтый снег. Видео
"Вижу уже в наших горах есть возможность перезимовать лето. Прикольно ...", - отмечает один из пользователей.
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