Раздел: Общество
В Украине стартовали новые проекты школ в жилых домах
Министерство регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Украины обновляет государственные строительные нормы.
Рассматривается возможность введения новой смены — проектирование небольших школ I-й степени (начальных школ, 1-4 классы), встроенных в первые этажи жилых домов, информирует интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на Вероятно.
В новых строительных нормах по градостроительству и детсадов есть возможность проектировать небольшие дошкольные учреждения, встроенные или встроенно-пристроенные в жилые дома.
Это изменение инициированы из-за большого дефицита детсадов, особенно в центральных районах крупных городов, где не всегда есть достаточно места, чтобы разместить отдельное заведение.
Читайте также: Супрун предупредила об обмане в некоторых учреждениях здравоохранения
По тем же причинам сейчас рассматривается возможность проектировать по аналогичному принципу и небольшие школы I-й степени — это начальные школы, 1-4 классы. Ведь сегодня около 50% городских школ является переполненными. Дети учатся по 35-40 учеников в классе или в несколько смен.
Рассматривается возможность введения новой смены — проектирование небольших школ I-й степени (начальных школ, 1-4 классы), встроенных в первые этажи жилых домов, информирует интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на Вероятно.
В новых строительных нормах по градостроительству и детсадов есть возможность проектировать небольшие дошкольные учреждения, встроенные или встроенно-пристроенные в жилые дома.
Это изменение инициированы из-за большого дефицита детсадов, особенно в центральных районах крупных городов, где не всегда есть достаточно места, чтобы разместить отдельное заведение.
Читайте также: Супрун предупредила об обмане в некоторых учреждениях здравоохранения
По тем же причинам сейчас рассматривается возможность проектировать по аналогичному принципу и небольшие школы I-й степени — это начальные школы, 1-4 классы. Ведь сегодня около 50% городских школ является переполненными. Дети учатся по 35-40 учеников в классе или в несколько смен.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
113
0
Также советуем посмотреть
- Ямы на российских дорогах стали героями "фотожаб" в Сети
- Забавные вывески и реклама, которые наверняка вас развеселят
- Смешно до слез: приколы из жизни неудачников
- Пес, выпрашивающий пиццу, стал звездой Сети
- Коты и еда: смешные фотоколлажи от талантливого иллюстратора
- Веселые способы защитить имущество от настоящих «чудиков»
- Очаровательные фотки собак, которым сделали стрижку
- Эпичные фотки выпускников, не сумевших сдержать веселье
- Забавные коты, которые точно знают, кто в доме хозяин
- Порция эндорфинов: смешные анекдоты на пятницу
- В Черкассах преподаватели одного из вузов попались на взятке
- Україні необхідно денонсувати договір 2004 року
- В США стекло помешало тигру «поохотиться» на посетителя зоопарка
- Украинским военным удалось ликвидировать офицеров ВС РФ
- «Святого» Путина повесили на стену в российской детской библиотеке
- Кому необходимы эти запреты
- И смех, и грех: американку ранили хот-догом
- Процесс разведения сил и средств на Донбассе застопорился, - ОБСЕ
- Світ від Дональда Трампа
- По поводу высказываний супруги Турчинова
- В России помпезно открыли памятник с ошибкой
- Гройсман, судя по всему, вышел на тропу войны с Порошенко
- Этому мускулистому шимпанзе позавидует любой бодибилдер
- Щодо долі Сєнцова вже не витримують нерви
- Сенсация: в Британии «призрак» дал интервью
- Прошу Колесникова больше не возрождать потенциал Донбасса
- В Украине сократят ширину дорог
- В США любопытный медведь стал «пленником» автомобиля
- Девушка стала звездой Сети, устроив переполох на свадьбе любовника
- Россия организует войны ради обогащения своей верхушки
Оставьте свой комментарий