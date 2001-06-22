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Раздел: Общество  
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В Украине стартовали новые проекты школ в жилых домах

В Украине стартовали новые проекты школ в жилых домахМинистерство регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Украины обновляет государственные строительные нормы.

Рассматривается возможность введения новой смены — проектирование небольших школ I-й степени (начальных школ, 1-4 классы), встроенных в первые этажи жилых домов, информирует интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на Вероятно.

В новых строительных нормах по градостроительству и детсадов есть возможность проектировать небольшие дошкольные учреждения, встроенные или встроенно-пристроенные в жилые дома.

Это изменение инициированы из-за большого дефицита детсадов, особенно в центральных районах крупных городов, где не всегда есть достаточно места, чтобы разместить отдельное заведение.

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По тем же причинам сейчас рассматривается возможность проектировать по аналогичному принципу и небольшие школы I-й степени — это начальные школы, 1-4 классы. Ведь сегодня около 50% городских школ является переполненными. Дети учатся по 35-40 учеников в классе или в несколько смен.
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 Теги: школы, строительство, проекты

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Сегодня, 12:59 » Автор: Ульяна Воликовская
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