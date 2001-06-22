» » Видео о летнем снегопаде в Карпатах набирает популярность
Раздел: Общество  
0

Видео о летнем снегопаде в Карпатах набирает популярность

Видео о летнем снегопаде в Карпатах набирает популярностьВысокогорья Закарпатской области завалило снегом.

Спасателям пришлось эвакуировать туристов одного из палаточных лагерей, информирует интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на 112.ua.

Зима нагрянула совсем неожиданно и создала немало хлопот.



Читайте также: Летний снег: в Карпатах - аномальное похолодание
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 Теги: снег, Закарпатье, аномалия

Загрузка...
загрузка...
Сегодня, 17:39 » Автор: Ульяна Воликовская
     257
     0

Похожие новости по теме

Летний снег: в Карпатах - аномальное похолодание Летний снег: в Карпатах - аномальное похолодание

Гору Поп Иван засыпало снегом.

В Карпатах заблудились шесть туристов В Карпатах заблудились шесть туристов

К счастью, всех удалось найти.

Аномальное лето: Закарпатье засыпало снегом Аномальное лето: Закарпатье засыпало снегом

В Закарпатской области существенно похолодало.

Спасатели нашли заблудившихся в Карпатах туристов Спасатели нашли заблудившихся в Карпатах туристов

В медицинской помощи туристы не нуждались.

Закарпатье завалило апрельским снегом Закарпатье завалило апрельским снегом

Во Львове и Хмельницком дороги расчищает спецтехника.

Также советуем посмотреть


Оставьте свой комментарий

Имя:*  
E-Mail:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Введите код: *


наверх