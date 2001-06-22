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Раздел: Общество  
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В Украине назвали город, который лучше всего подходит для жизни

В Украине назвали город, который лучше всего подходит для жизниХарьков набрал 67,1 баллов из 100 возможных.

Первое место в ежегодном рейтинге комфортности городов Украины занял Харьков.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на "Фокус".

Оценивали все областные центры Украины, за исключением оккупированных Донецка, Луганска, а также Севастополя и административного центра аннексированного Крыма - Симферополя.

Рейтинг составляли по следующим характеристикам: зарплата и цены, образование и работа, деятельность мэрии, транспорт и инфраструктура, экология, безопасность, возможности для бизнеса.

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В пятерку самых комфортных городов Украины также входят Винница (61,5), Киев (55,9), Львов (55,8) и Одесса (52,5).
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 Теги: Харьков, Украина, комфорт

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Сегодня, 22:26 » Автор: Едгар Букмирза
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