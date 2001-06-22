В Украине назвали город, который лучше всего подходит для жизни

Харьков набрал 67,1 баллов из 100 возможных.



Первое место в ежегодном рейтинге комфортности городов Украины занял Харьков.



Об этом пишет



Оценивали все областные центры Украины, за исключением оккупированных Донецка, Луганска, а также Севастополя и административного центра аннексированного Крыма - Симферополя.



Рейтинг составляли по следующим характеристикам: зарплата и цены, образование и работа, деятельность мэрии, транспорт и инфраструктура, экология, безопасность, возможности для бизнеса.



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В пятерку самых комфортных городов Украины также входят Винница (61,5), Киев (55,9), Львов (55,8) и Одесса (52,5). Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Первое место в ежегодном рейтинге комфортности городов Украины занял Харьков.Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на " Фокус ".Оценивали все областные центры Украины, за исключением оккупированных Донецка, Луганска, а также Севастополя и административного центра аннексированного Крыма - Симферополя.Рейтинг составляли по следующим характеристикам: зарплата и цены, образование и работа, деятельность мэрии, транспорт и инфраструктура, экология, безопасность, возможности для бизнеса.В пятерку самых комфортных городов Украины также входят Винница (61,5), Киев (55,9), Львов (55,8) и Одесса (52,5).



