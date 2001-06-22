В «Укравтодоре» подсчитали, сколько денег нужно для ремонта всех дорог в стране

Сейчас этих денег нет.



Для капитального ремонта всех дорог, соединящих населенные пункты, по стране, необходимо выделить 2 трлн гривен, передает



"Что касается дорог, где делается ямочный ремонт – это вынужденная мера для того, чтобы обеспечить какой-то проезд на дорогах, которые нуждаются в капитальном ремонте. Для того, чтобы отремонтировать все дороги страны, дороги между населенными пунктами, нужно 2 трлн грн. Таких денег нет в государственном бюджете", - заявил советник главы "Укравтодора" Александр Кава.



Говоря о стоимости километра дороги, он отметил, что все зависит от необходимого объема земельных работ.



"Если сказать о среднем ремонте, то дорога второй-третьей категории – это от 10 до 15 млн за километр", - объяснил он.



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Ранее сообщалось, что уже в ближайшее время будет введена в эксплуатацию объездная дорога вокруг Днепра в сторону Запорожья.



Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Для капитального ремонта всех дорог, соединящих населенные пункты, по стране, необходимо выделить 2 трлн гривен, передает Хроника.инфо со ссылкой на 112.ua "Что касается дорог, где делается ямочный ремонт – это вынужденная мера для того, чтобы обеспечить какой-то проезд на дорогах, которые нуждаются в капитальном ремонте. Для того, чтобы отремонтировать все дороги страны, дороги между населенными пунктами, нужно 2 трлн грн. Таких денег нет в государственном бюджете", - заявил советник главы "Укравтодора" Александр Кава.Говоря о стоимости километра дороги, он отметил, что все зависит от необходимого объема земельных работ."Если сказать о среднем ремонте, то дорога второй-третьей категории – это от 10 до 15 млн за километр", - объяснил он.Ранее сообщалось, что уже в ближайшее время будет введена в эксплуатацию объездная дорога вокруг Днепра в сторону Запорожья.



