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Раздел: Общество  
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В «Укравтодоре» подсчитали, сколько денег нужно для ремонта всех дорог в стране

В «Укравтодоре» подсчитали, сколько денег нужно для ремонта всех дорог в странеСейчас этих денег нет.

Для капитального ремонта всех дорог, соединящих населенные пункты, по стране, необходимо выделить 2 трлн гривен, передает Хроника.инфо со ссылкой на 112.ua.

"Что касается дорог, где делается ямочный ремонт – это вынужденная мера для того, чтобы обеспечить какой-то проезд на дорогах, которые нуждаются в капитальном ремонте. Для того, чтобы отремонтировать все дороги страны, дороги между населенными пунктами, нужно 2 трлн грн. Таких денег нет в государственном бюджете", - заявил советник главы "Укравтодора" Александр Кава.

Говоря о стоимости километра дороги, он отметил, что все зависит от необходимого объема земельных работ.

"Если сказать о среднем ремонте, то дорога второй-третьей категории – это от 10 до 15 млн за километр", - объяснил он.

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Ранее сообщалось, что уже в ближайшее время будет введена в эксплуатацию объездная дорога вокруг Днепра в сторону Запорожья.

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 Теги: Укравтодор, дороги

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Сегодня, 09:05 » Автор: Анна Мартынова
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